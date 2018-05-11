Народні депутати задекларували 84 шуби – «Чесно»

Народні депутати України задекларували 84 шуби, повідомляє рух «Чесно», посилаючись на дані декларацій депутатів.

За повідомленням, найбільше натуральне хутро «полюбляють» народні депутати з фракції «Відродження» і групи «Воля народу».

Зокрема, заступник голови депутатської групи «Воля народу» Степан Івахів задекларував найбільше хутряних виробів – вісім шуб. Друге місце розділили співголова депутатської групи «Відродження» Віталій Хомутиннік і представник фракції БПП Максим Єфімов, шість шуб задекларував представник «Опозиційного блоку» Вадим Новинський, по чотири Нестор Шуфрич з «Опозиційного блоку» і Тетяна Донецьк із «Народного фронту».

Якщо Івахів і Хомутиннік не зазначили, з хутра яких тварин зроблені їхні шуби, то Єфімов вказав, що у нього чотири шуби марки Rindi (один зі світових лідерів на ринку хутра з Тоскани) – дві з чорної норки, одна з білої і одна шуба з соболя. А також народний депутат має шуби з шиншили, рисі й соболя інших марок.

Щодо інших брендів, шуба Fendi задекларована у Володимира Бандурова («Воля народу») і Олексія Білого («Опозиційний блок»), дві Valentino – у Бандурова, дві Nafa Mink – у Олени Колганової («Народний фронт»).

Шуби з шиншили задекларували народні депутати Олександр Герега (позафракційний), Артур Палатний (БПП), Олександр Пресман («Відродження»). Норкові хутряні вироби мають представники БПП Марія Матіос, Богдан Дубневич, Артур Палатний, Михайло Добкін (Опозиційний блок), Володимир Мисик («Відродження») і два представники «Волі народу» Геннадій Бобов, Станіслав Березкін.

Згідно із законом, депутати декларують цінне майно, вартість якого перевищує 100 прожиткових мінімумів. Відповідно в деклараціях зазначені лише ті шуби, вартість яких складає понад 150 000 гривень.