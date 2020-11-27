«Залиште хутро тваринам»: акція зоозахисників у Києві – фоторепортаж

27 листопада до Всесвітнього дня без хутра активісти вийшли на одну з центральних вулиць Києва з гаслами «Хутро належить тваринам», «Ні кривавому розпродажу», «Залиште хутро тваринам». Учасники акції закликали споживачів не купувати одяг з натурального хутра зі знижками у «чорну п’ятницю».



Декілька десятків людей пройшлись маршем, провівши кілька пікетів біля різних магазинів, які продають вироби з хутра.