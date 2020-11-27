Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
27 листопада 2020, Київ 14:36
Фотогалереї

«Залиште хутро тваринам»: акція зоозахисників у Києві – фоторепортаж

27 листопада до Всесвітнього дня без хутра активісти вийшли на одну з центральних вулиць Києва з гаслами «Хутро належить тваринам», «Ні кривавому розпродажу», «Залиште хутро тваринам». Учасники акції закликали споживачів не купувати одяг з натурального хутра зі знижками у «чорну п’ятницю».

Декілька десятків людей пройшлись маршем, провівши кілька пікетів біля різних магазинів, які продають вироби з хутра.

1
2
3
4
5
6
7
8
Зображення 16x9

Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

instagram.com/serhii_nuzhnenko

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG