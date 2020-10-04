На Майдані Незалежності пройшла акція «Стань на захист тварин» – фотогалерея

Організатори оприлюднили список вимог до влади. Вони хочуть заборонити полювання та тестування на тваринах косметики й побутової хімії, зачинити контактні зоопарки та хутрові ферми.



Учасники акції говорили з трибуни про факти жорстокого поводження з тваринами.



Присутні тримали плакати з написами: «Твоя шуба кричала перед смертю», «Хутро носять красиві тварини і потворні люди», «Хутро – це криваве жлобство», «Україна – гуманна країна!», «Візьми з притулку», «Захищай всіх тварин» та інші.