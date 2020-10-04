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04 жовтня 2020, Київ 19:59
Фотогалереї

На Майдані Незалежності пройшла акція «Стань на захист тварин» – фотогалерея

У неділю 4 жовтня на Майдані Незалежності в Києві пройшла акція «Стань на захист тварин». Вона зібрала декілька сотень учасників. Активісти зоозахисних організацій вимагали заборонити полювання, зачинити хутрові ферми та контактні зоопарки і не використовувати тварин в цирку.

Організатори оприлюднили список вимог до влади. Вони хочуть заборонити полювання та тестування на тваринах косметики й побутової хімії, зачинити контактні зоопарки та хутрові ферми.

Учасники акції говорили з трибуни про факти жорстокого поводження з тваринами.

Присутні тримали плакати з написами: «Твоя шуба кричала перед смертю», «Хутро носять красиві тварини і потворні люди», «Хутро – це криваве жлобство», «Україна – гуманна країна!», «Візьми з притулку», «Захищай всіх тварин» та інші.
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Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

instagram.com/serhii_nuzhnenko

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