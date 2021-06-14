Новий уряд Ізраїлю почав роботу з відходом Нетаньягу

Новий уряд Ізраїлю 14 червня розпочав виконання своїх обов’язків після того, як напередодні парламент затвердив нову коаліцію, поклавши край 12-річному періоду перебування Біньяміна Нетаньягу на посаді прем’єр-міністра.

Нафталі Беннетт, 49-річний лідер ультранаціоналістичної партії «Яміна», був приведений до присяги в якості нового прем’єр-міністра пізно ввечері 13 червня і приступив до роботі у понеділок вранці, а також оголошено про призначення нових керівників міністерств.

Після того, як Кнесет затвердив новий коаліційний уряд, президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати, як і раніше «непохитно підтримують безпеку Ізраїлю», і що його адміністрація «повністю прихильна» роботі з кабінетом Беннета.

Інші світові лідери привітали Беннета з тим, що він став 13-м прем’єр-міністром Ізраїлю. Вітання надійшли від урядів Британії, Індії, тоді як Іран, затятий ворог Ізраїлю, заявив, що не очікує зміни зовнішньої і безпекової політики Ізраїлю при новому уряді.

71-річний Нетаньягу не зміг сформувати уряд після виборів в Ізраїлі 23 березня. Яір Лапід, лідер центристів, погодився з Беннетом на створення широкого альянсу правих, лівих, центристських і арабських партій.

Беннетт буде прем’єр-міністром до вересня 2023 року рамках угоди про розподіл влади. Він повинен передати владу Лапіду ще на два роки. Нетаньягу залишається головою партії «Лікуд».

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