Уряд Ізраїлю очолив Нафталі Беннет, завершивши 12-річне прем’єрство Нетаньягу

Ізраїльський парламент (Кнесет) 13 червня провів голосування щодо нового уряду, на чолі якого вже не буде Біньямін Нетаньягу, який 12 років був прем’єр-міністром.

Уряд очолив Нафталі Беннет.

71-річний Нетаньягу не зміг сформувати уряд після виборів в Ізраїлі 23 березня.

Спікер парламенту Ярів Левін, прихильник Нетаньягу, оголосив про голосування 8 червня, майже через тиждень після того, як центрист Яір Лапід заявив, що погодився з ультранаціоналістом Нафталі Беннеттом створити широкий правлячий альянс правих, лівих, центристських і арабських партій.

За умовами угоди, спочатку Беннетт буде прем’єр-міністром, а потім Лапід.