Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

Уряд Ізраїлю очолив Нафталі Беннет, завершивши 12-річне прем’єрство Нетаньягу

Уряд Ізраїлю очолив Нафталі Беннет

Ізраїльський парламент (Кнесет) 13 червня провів голосування щодо нового уряду, на чолі якого вже не буде Біньямін Нетаньягу, який 12 років був прем’єр-міністром.

Уряд очолив Нафталі Беннет.

71-річний Нетаньягу не зміг сформувати уряд після виборів в Ізраїлі 23 березня.

Спікер парламенту Ярів Левін, прихильник Нетаньягу, оголосив про голосування 8 червня, майже через тиждень після того, як центрист Яір Лапід заявив, що погодився з ультранаціоналістом Нафталі Беннеттом створити широкий правлячий альянс правих, лівих, центристських і арабських партій.

За умовами угоди, спочатку Беннетт буде прем’єр-міністром, а потім Лапід.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG