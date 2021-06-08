Парламент Ізраїлю проведе голосування щодо нового уряду 13 червня

Парламент Ізраїлю 13 червня проведе голосування щодо затвердження нового уряду, що завершить епоху уряду прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу, який тривалий час перебуває при владі.

Спікер парламенту Ярів Левін, прихильник Нетаньягу, оголосив про голосування 8 червня, майже через тиждень після того, як центрист Яір Лапід заявив, що погодився з ультранаціоналістом Нафталі Беннеттом створити широкий правлячий альянс правих, лівих, центристських і арабських партій.

За умовами угоди, спочатку Беннетт буде прем’єр-міністром, а потім Лапід.

Якщо коаліція отримає вотум довіри, вона буде приведена до присяги у той же день, що знаменує кінець 12-річного перебування Нетаньягу на посаді прем’єр-міністра.