Керівник «Моссаду» перед відставкою натякнув на роль Ізраїлю в атаках на ядерні цілі в Ірані

Голова ізраїльської спецслужби «Моссад» Йоссі Коген, який іде у відставку, натякнув на можливу причетність Ізраїлю до недавніх диверсій на ядерних об’єктах Ірану та роль у замаху на іранського вченого-ядерника, хоча і не взяв на себе безпосередню відповідальність.

У заяві на ізраїльському «12-му каналі», показаній увечері 10 червня, Коген, зокрема, сказав, що інші науковці, які працюють над ядерною програмою Ірану, можуть бути цілями замахів.

Коген зробив детальний опис іранського збагачувального комплексу в Натанзі та збитків, завданих йому щонайменше двома окремими вибухами, здійсненими там за останній рік. Коген також говорив про вбивство в листопаді 2020 року Мохсена Фахрізаде, іранського вченого, якому приписують значну роль в імовірній військовій складовій іранської ядерної програми.

Нині Сполучені Штати та інші світові держави ведуть переговори про можливе повернення до ядерної угоди 2015 року, від якої Вашингтон відмовився три роки тому.