Росія заявила про прогрес у переговорах щодо повернення США до ядерної угоди з Іраном

Головний представник Росії у Відні Михайло Ульянов заявив про прогрес у переговорах щодо повернення США до ядерної угоди з Іраном.

Представники Великої Британії, Німеччини, Франції, Китаю та Росії зустрілися 1 травня у столиці Австрії Відні.

Після переговорів Ульянов написав у своєму твітері, що комісія «Спільного всеосяжного плану дій» «відзначила безперечний прогрес, хоча залишається чимало невирішених питань». Він додав, що комісія знову збереться за тиждень, 7 травня.

У коментарі журналістам після зустрічі Ульянов сказав, що «не слід очікувати проривів у найближчі дні».

«Нам просто потрібно продовжувати повсякденну дипломатичну роботу, і ми маємо всі підстави сподіватися, що результат буде успішним, і він настане досить скоро, через кілька тижнів», – зазначив Ульянов.

Аналітики кажуть, що Росія, як правило, є одним з найбільш оптимістичних голосів на переговорах.

Американський радник з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив за результатами переговорів 30 квітня про відсутність впевненості у тому, що вони призведуть до поновлення угоди.

Переговори поновилися минулого місяця у Відні з рештою учасників угоди – Іраном, Росією, Китаєм, Францією, Великою Британією та Німеччиною.

Ядерна угода була підписана в 2015 році. Угода передбачала обмеження ядерної програми Ірану і тимчасові обмеження на продаж і закупівлю озброєнь в обмін на зняття з Тегерану міжнародних санкцій. У 2018 році тодішній президент США Дональд Трамп вийшов з угоди і відновив односторонні санкції щодо Ірану.

Це викликало критику з боку інших учасників угоди. Тегеран у відповідь оголосив про поетапне скорочення своїх зобов’язань і знову приступив до ядерних розробок.

Нинішній президент США Джо Байден не раз обіцяв повернутися в угоду. Для цього необхідно скасувати санкції. Вашингтон готовий піти на це, але США хочуть, щоб спочатку Іран відмовився від розробок. У свою чергу Тегеран хоче, щоб спочатку зняли обмеження.