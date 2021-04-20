Іран та світові держави досягли прогресу в ядерних переговорах – представник ЄС

Іран та світові держави досягли прогресу в переговорах щодо збереження ядерної угоди 2015 року, але ще необхідна «набагато більша робота», заявив 20 квітня високопоставлений представник Європейського союзу Енріке Мора.

Він наголосив, що переговори продовжаться наступного тижня.

Дискусії у Відні між Іраном, Китаєм, Росією, Францією, Великою Британією, Німеччиною з непрямої участю США відбуваються під головуванням Європейського союзу.

Спільна комісія, яка контролювала переговори, вирішила створити третю групу експертів, «яка розпочне вивчати можливу послідовність відповідних заходів», указано в повідомленні.

Ядерна угода була підписана в 2015 році. Угода передбачала обмеження ядерної програми Ірану і тимчасові обмеження на продаж і закупівлю озброєнь в обмін на зняття з Тегерану міжнародних санкцій. У 2018 році тодішній президент США Дональд Трамп вийшов з угоди і відновив односторонні санкції щодо Ірану.

Це викликало критику з боку інших учасників угоди. Тегеран у відповідь оголосив про поетапне скорочення своїх зобов’язань і знову приступив до ядерних розробок.

Нинішній президент США Джо Байден не раз обіцяв повернутися в угоду. Для цього необхідно скасувати санкції. Вашингтон готовий піти на це, але США хочуть, щоб спочатку Іран відмовився від розробок. У свою чергу Тегеран хоче, щоб спочатку зняли обмеження.