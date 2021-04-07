США та Іран ведуть непрямі переговори щодо ядерної угоди

США почали переговори про відновлення ядерної угоди з Іраном. Цю інформацію підтвердили обидві сторони.

Відновленням угоди займаються дві комісії – зі зняття санкцій з Тегерану та з ядерних питань. Вони повинні скласти перелік кроків для повного виконання угоди. Засідання проходять у Відні.

Представники Вашингтону та Ірану не спілкуються безпосередньо. Всі контакти ведуться через посередників – інших учасників ядерної угоди (Велика Британія, Німеччина, Китай, Росія і Франція). І США, і Іран назвали діалог конструктивним, але попередили, що найближчим часом ніяких угод чекати не варто.

Президент Ірану Хасан Роухані назвав готовність США до прямих або непрямих переговорів перемогою іранського народу. При цьому МЗС Ірану заявило, що Тегеран відмовиться від переговорів, якщо побачить, що представники США тягнуть час.

Ядерна угода була підписана в 2015 році. Угода передбачала обмеження ядерної програми Ірану і тимчасові обмеження на продаж і закупівлю озброєнь в обмін на зняття з Тегерану міжнародних санкцій. У 2018 році тодішній президент США Дональд Трамп вийшов з угоди і відновив односторонні санкції щодо Ірану. Це викликало критику з боку інших учасників угоди. Тегеран у відповідь оголосив про поетапне скорочення своїх зобов’язань і знову приступив до ядерних розробок.

Нинішній президент США Джо Байден не раз обіцяв повернутися в угоду. Для цього необхідно скасувати санкції. Вашингтон готовий піти на це, але США хочуть, щоб спочатку Іран відмовився від розробок. У свою чергу Тегеран хоче, щоб спочатку зняли обмеження.