США обговорять із союзниками майбутнє ядерної угоди з Іраном

Провідні дипломати зі США, Німеччини, Франції та Великої Британії 18 лютого обговорять майбутнє укладеної в 2015 році ядерної угоди з Іраном, з якої Вашингтон вийшов у 2018 році за президентства Дональда Трампа. Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас та міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб мають зустрітися з французьким колегою Жаном Івом Ле Дріаном у Парижі. Новий державний секретар США Ентоні Блінкен візьме участь у цій нараді за допомогою відеозв’язку.

Угода, підписана Тегераном із чотирма західними державами, Китаєм та Росією, передбачає контроль за програмою збагачення урану в Ірані в обмін на скасування санкцій.

Однак президент Дональд Трамп у травні 2018 року оголосив про вихід США з угоди та відновив санкції проти Ірану, заявивши, що умови не є достатньо жорсткими, щоб перешкодити Ірану розробляти ядерну зброю.

Іран завжди заперечував спроби розробити ядерну зброю, заявляючи, що його ядерна програма призначена виключно для мирних цілей.

Від часу виходу США з угоди Тегеран дедалі частіше порушує обмеження, на які погодився в 2015 році.