Іран погрожує припинити повноваження інспекцій МАГАТЕ

Іран заявляє, що з наступного тижня заблокує позачергові інспекції Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на ядерних об’єктах країни, якщо інші сторони ядерної угоди 2015 року не виконають своїх зобов’язань.

Такі дії Тегерана стали можливими завдяки змінам в іранському законодавстві, ухваленим торік. Цей крок скоротить масштабні повноваження агентства, надані відповідно до ядерної угоди, щоб мати швидкий доступ до будь-якого місця, яке вважається важливим для збору інформації.

15 лютого представник Ірану в МАГАТЕ заявив, що Тегеран повідомив агентству про свої наміри. Казем Гарібабаді вказав у твітері, що закон «буде виконаний вчасно», вказавши дату 23 лютого.

Але речник МЗС Ірану Саїд Хатібзаде заявив, що цей крок не означає, що всі інспекції з боку МАГАТЕ завершаться. «Усі ці кроки є зворотними, якщо інша сторона змінить свій шлях і виконає свої зобов’язання», – сказав речник, натякаючи на Сполучені Штати.

Адміністрація Байдена висловила готовність повернутися до угоди, але наполягала на тому, щоб Іран перейшов до повного дотримання її умов. Тегеран відкидає будь-які передумови повернення США до виконання зобов’зань за угодою.