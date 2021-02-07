Верховний лідер Ірану: США мають зняти санкції з Тегерана, щоб він повернувся до ядерної угоди

Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї заявив, що США мають зняти всі санкції з Ірану, якщо хочуть, щоб Тегеран повернувся до ядерної угоди із Заходом, повідомило 7 лютого іранське державне телебачення.

«Якщо вони хочуть, щоб Іран повернувся до своїх зобов’язань, то США повинні скасувати всі санкції, тоді ми проведемо перевірку і подивимося, чи були санкції зняті правильно, і повернемося до своїх зобов’язань», – сказав Хаменеї.

Аналітики кажуть, що ці коментарі Хаменеї стали першими після інавгурації президента США Джо Байдена, який заявив, що хоче повернутися до угоди.

Раніше міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф закликав Вашингтон діяти швидко і повернутися до ядерної угоди 2015 року.

Іран поступово зменшив свої зобов’язання за угодою після того, як США в 2018 році в односторонньому порядку вийшли з угоди і почали запроваджувати санкції проти Тегерану.

Після вбивства 27 листопада вченого-ядерника Мохсена Фахрізаде парламент Ірану ухвалив суперечливий закон, який передбачає негайно почати збагачення урану до 20 відсотків і припинити інспекції МАГАТЕ.

Уряд на чолі з президентом Хасаном Роугані виступив проти цього документа, заявивши, що він шкодить дипломатичним зусиллям, і для його реалізації не виділено коштів.

Деякі аналітики припускають, що Іран може скористатися кроком парламенту, щоб отримати важелі впливу на майбутніх переговорах зі США.

Решта учасників угоди – Китай, Франція, Німеччина, Росія і Велика Британія – заявили 21 грудня, що готуються до можливого повернення Сполучених Штатів до угоди після вступу на посаду обраного президента Джо Байдена 20 січня.