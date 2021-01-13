США розширили санкції проти Ірану

США 13 січня ввели санкції щодо двох іранських фондів, контрольованих верховним лідером Ірану Алі Хаменеї, і їхніх дочірніх підприємств (загалом 16 організацій), заявивши, що ті дозволяють правителям Ірану підтримувати «корумповану» систему власності на значну частину економіки.

Йдеться про організації «Штаб-квартира з виконання розпоряджень імама» та «Астан Кудс Резаві».

Міністерство фінансів США вказує на системні порушення владою Ірану прав дисидентів, конфіскацію землі і майна у противників режиму, включаючи політичних опонентів, релігійні меншини та іранців у вигнанні.

Всі американські активи тих, до кого застосували санкції, заморожуються, американським громадянам забороняється вести з ними справи. Той, хто бере участь в певних транзакціях з цими фізичними та юридичними особами, ризикує потрапити під санкції США.

Напруженість між США та Іраном загострилася відтоді, як Дональд Трамп 2018 року вивів США з багатосторонньої «ядерної угоди» і наклав суворі санкції на Іран. Обраний президент Джо Байден, який вступить на посаду 20 січня, заявив, що поверне Сполучені Штати в ядерну угоду, якщо Іран її повністю дотримуватиметься.