США запровадили нові санкції проти Ірану

Сполучені Штати Америки запровадили ще один пакет санкцій проти Ірану, цього разу проти металургійної галузі.

Як повідомило ввечері 5 січня Міністерство фінансів США, під ці санкції потрапили 16 компаній і одна фізична особа з Ірану і з інших країн. Це означає замороження їхніх можливих активів, які перебувають у юрисдикції США, і американським юридичним і фізичним особам практично забороняється вступати з ними в ділові стосунки.

Як заявило міністерство, металургійний сектор був обраний для санкцій, бо він є важливим джерелом доходу для керівництва Ірану, «створюючи багатства для його корумпованих лідерів і фінансуючи низку ганебних різновидів діяльності, включно з розповсюдженням зброї масового знищення і засобів її доставки, підтримкою іноземних терористичних груп і різноманітними порушеннями прав людини в країні і за кордоном».

Адміністрація чинного президента Дональда Трампа наклала ці санкції за два тижні до того, як до влади прийде обраний президент Джо Байден. Адміністрація Трампа обіцяла посилити свою кампанію «максимального тиску» на Іран напередодні інавгурації Байдена 20 січня.

Нинішні санкції стосуються, зокрема, 12 компаній в Ірані, однієї китайської компанії, яка постачала Іранові матеріали для виробництва сталі, трьох іноземних агентів, які продавали іранські метали, і керівника транспортного пароплавства, яке вже перебуває під санкціями.

У травні 2019 року США вже оголошували санкції проти металургійної галузі Ірану – того разу вони стосувалися виробництва заліза, сталі, алюмінію й міді, які є важливим джерелом доходу країни.

Дональд Трамп 2018 року вивів США з багатосторонньої «ядерної угоди» і наклав тяжкі санкції на Іран, влаштувавши Тегеранові кампанію «максимального тиску». Джо Байден заявляв, що постарається повернути країну до цієї угоди.

Ця багатостороння угода, укладена 2015 року, коли Байден був віцепрезидентом США, має на меті не допустити створення Іраном ядерної зброї і накладає на нього певні обмеження в ядерній діяльності. Трамп іще до приходу до влади твердив, що виведе США з цієї угоди, і врешті зробив це 2018 року – попри те, що інші її учасники і МАГАТЕ підтверджували, що Іран дотримувався її.

Крім того, США звинувачують Іран у розвиткові програми балістичних ракет і в підтримці регіональних союзників Тегерана, багатьох із яких у Вашингтоні називають «терористами», а також у порушеннях прав людини тощо. Ці моменти теж стають підставами для санкцій США проти Ірану.

Нині Іран демонстративно порушує окремі пункти ядерної угоди, але заявляє, що повернеться до повного виконання її умов, якщо свою частину – зокрема щодо надання Тегеранові передбаченої угодою економічної допомоги – виконають США й інші її учасники.