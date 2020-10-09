США запровадили санкції проти фінансового сектору Ірану

Вашингтон вніс до «чорного списку» практично весь фінансовий сектор Ірану, завдавши удару по економіці, яка вже сильно постраждала від санкцій США.

Міністерство фінансів США 8 жовтня запровадило санкції проти 18 іранських банків, які до цього часу уникали більшості санкцій США, запроваджених адміністрацією Дональда Трампа після виходу США з ядерної угоди 2015 року між Тегераном і світовими державами.

«Сьогоднішні дії… відображають наше зобов’язання припинити нелегальний доступ до доларів США», – йдеться у заяві міністра фінансів США Стівена Мнучіна.

У заяві Міністерства фінансів вказано, що санкції націлені на 16 іранських банків за їхню роль у фінансовому секторі країни. Зазначається, що ще один банк потрапив до «чорного списку», оскільки він пов’язаний з військовими Ірану, а другий – через те, що він належить або підконтрольний іншому іранському банку, проти якого діють санкції.

Іноземним компаніям, які ведуть справи з цими банками, дали 45 днів, щоб припинити свою діяльність. Якщо вони цього не зроблять, то зіткнуться з так званими «вторинними санкціями».

«Наші санкційні програми триватимуть доти, поки Іран не припинить підтримку терористичної діяльності і не зупинить свою ядерну програму», – додав Мнучін.

За його словами, заходи не торкнуться гуманітарних операцій, спрямованих на підтримку іранського народу.

Однак міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф заявив, що США націлились на «останні канали з оплати їжі та ліків» для Ірану в розпал пандемії коронавірусу.

«Іранці переживуть і цю жорстокість», – написав він у твіттері.

Напруженість у відносинах між Тегераном і Вашингтоном зросла після того, як президент Дональд Трамп в 2018 році відмовився від участі у ядерній угоді між Іраном і світовими державами, згідно з якою Тегеран зобов’язався обмежити свої атомні амбіції в обмін на послаблення санкцій.

На додаток до повторного введення санкцій, які були скасовані відповідно до угоди, Вашингтон звинуватив Іран у фінансуванні екстремізму на Близькому Сході, що Іран заперечує.