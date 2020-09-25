США ввели санкції щодо іранських суддів через страту спортсмена

США ввели санкції щодо іранського судді, імовірно, причетного до справи Навіда Афкарі, іранського борця-чемпіона, страченого на початку цього місяця за звинуваченням у вбивстві.

Держсекретар США Майк Помпео 24 вересня офіційно оголосив про санкції проти судді Сайєда Махмуда Садата, який як йдеться у заяві, разом із судом, в якому працює, причетні до справи Афкарі.

Помпео, який раніше називав страту Афкарі «порочним і жорстоким актом», сказав, що у чоловіка попереду могла бути успішна борцівська кар’єра, а суд над ним був поспішним і несправедливим.

«Занадто часто іранський режим переслідує, заарештовує і вбиває найталановитіших і перспективних іранців, тим самим позбавляючи Іран найголовнішого надбання – навичок і таланту власного народу», – сказав Помпео.

Вашингтон запровадив санкції і щодо іншого судді, Мохаммада Солтані, наклав їх і на перше відділення Революційного суду Шираза і в’язниці Оруміє і Вакілабад, заявивши, що вони «несуть відповідальність за певні грубі порушення прав людини». Санкції блокують будь-які активи, які вони мають в юрисдикції США, і забороняють американцям здійснювати з ними будь-які операції.

27-річного Навіда Афкарі, борця і бійця змішаного стилю визнали винним у вбивстві охоронця і участі в антиурядових акціях протесту в 2018 році, і стратили 12 вересня. Цей випадок викликав міжнародний резонанс. Афкарі раніше заявляв, що його катували. Іран всі повідомлення про катування відкинув. Адвокат спортсмена стверджував, що доказів провини Афкарі не було. Президент США Дональд Трамп закликав Іран не позбавляти життя спортсмена.