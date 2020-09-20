США оголосили про відновлення санкцій ООН проти Ірану

США в односторонньому порядку відновили всі санкції ООН проти Ірану, попри протидію інших учасників Ради безпеки організації.

«США очікують, що всі члени ООН в повному обсязі виконуватимуть свої зобов’язання та імплементують ці заходи», – заявив держсекретар США Майк Помпео 19 вересня.

Він додав, що в найближчі дні США оголосять про низку додаткових заходів щодо посилення виконання санкцій ООН і «притягнення порушників до відповідальності».

У відповідь на цей крок 20 вересня Іран закликав міжнародну спільноту об’єднатися проти «необдуманих дій» Вашингтона.

«Ми очікуємо, що міжнародне співтовариство і всі країни світу виступлять проти цих нерозважливих дій режиму в Білому домі», – заявив у Тегерані офіційний представник Міністерства закордонних справ Іранц Саїд Хатібзаде.

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Китай і Росія, які мають право вето в Раді безпеки ООН, виступили проти спроб США повернути міжнародні санкції, а це, зокрема, збройне ембарго, заборона на збагачення урану, розробку і випробування балістичних ракет, а також на передачу Тегерану ядерних і ракетних технологій.

Цей крок США є черговим витком напруженості у відносинах з Іраном із одного боку, та іншими державами-підписантами ядерної угоди 2015 року, – з іншого. Президент Дональд Трамп вийшов з ядерної угоди у 2018 році і знову ввів санкції США щодо Ірану. Це спонукало Тегеран поступово порушувати свої ядерні зобов’язання як відповідь на відсутність очікуваних економічних вигод від угоди. Напередодні оголошення рішення США про повернення санкцій Великобританія, Франція і Німеччина заявили в листі до Ради безпеки ООН, що зберігають «прихильність» ядерній угоді.