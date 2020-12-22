Сторони «ядерної угоди» щодо Ірану чекають на повернення до неї США

Сторони «ядерної угоди» щодо Ірану 2015 року заявили 21 грудня, що чекають на повернення до неї Сполучених Штатів Америки. Обраний президент США Джо Байден, який перебере посаду 20 січня 2021 року, заявляв, що постарається повернути країну до цієї угоди.

У спільній заяві міністрів закордонних справ Німеччини, Франції, Великої Британії, Китаю, Росії й Ірану після їхньої онлайн-наради мовиться, що вони готові «позитивно розглянути» повернення США до угоди.

Міністри також повторили, що глибоко шкодують через попередній вихід США з неї.

Три європейські держави, відомі як E3, намагалися втримати угоду чинною після того, як нинішній президент Дональд Трамп 2018 року вивів США з неї і наклав тяжкі санкції на Іран, влаштувавши Тегеранові кампанію «максимального тиску».

Іран у відповідь почав поступово демонстративно порушувати окремі пункти угоди, зокрема щодо дозволеної йому кількості збагаченого урану і рівня його збагачення. Іран заявляє, що повернеться до повного виконання умов угоди, як тільки США і E3 виконають свою частину домовленості, а саме нададуть Тегеранові передбачену угодою економічну допомогу.

Байден давав знати, що поверне США до цієї угоди, якщо Іран повернеться до її дотримання, але в цьому процесі не буде порушувати інші питання, які можуть непокоїти США, – такі, як іранська програма балістичних ракет чи підтримка Тегераном своїх регіональних союзників.

Іран же заявляє, що його ракетна програма і регіональна політика взагалі не є предметом обговорення, а для виконання Тегераном вимог угоди спершу США і E3 мають виконати свої зобов’язанні, і ніяке «переукладення» угоди неможливе.

Згадана багатостороння угода, укладена 2015 року, коли Байден був віцепрезидентом США, має на меті не допустити створення Іраном ядерної зброї і накладає на нього певні обмеження в ядерній діяльності. Трамп іще до приходу до влади твердив, що виведе США з цієї угоди, і врешті зробив це 2018 року – попри те, що інші її учасники і МАГАТЕ підтверджували, що Іран виконував її.