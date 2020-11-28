Іран звинуватив США й Ізраїль у вбивстві фізика-ядерника і пообіцяв помститися

Президент Ірану Хасан Роугані в ефірі державного телебачення звинуватив США й Ізраїль у вбивстві фізика-ядерника Мохсена Фахрізаде. Раніше про наявність ізраїльського сліду у замаху заявило Міністерство закордонних справ країни.

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї закликав помститися за вбивство вченого. У дописі на своєму офіційному сайті 28 листопада Хаменеї закликав «стежити за цим злочином і, безумовно, покарати винних».

Фахрізаде помер напередодні в лікарні після замаху неподалік від Тегерана. Поблизу автомобіля, в якому він їхав, стався вибух, а коли авто зупинилося – його обстріляли з автоматичної зброї.

Західні розвідувальні служби підозрювали вченого в тому, що він очолює військову ядерну програму Ірану, існування якої країна категорично заперечує.

«Вбивство мученика Фахрізаде показує відчай наших ворогів і глибину їхньої ненависті ... Його мученицька смерть не уповільнить наших досягнень», – заявив Роугані під час свого виступу.

«Укотре злі руки глобальної зарозумілості залиті кров’ю за допомогою найманця – узурпаторська сіоністського режиму», – заявив президент Ірану.

Формулювання «глобальна зарозумілість» часто використовується іранською владою для позначення США, а «узурпаторський сіоністський режим» – на позначення Ізраїлю.

Джерела газети The New York Times в американській розвідці так само припускають, що за замахом можуть стояти ізраїльські спецслужби. При цьому неясно, чи були в курсі підготовки замаху їхні американські колеги.

Вбивство Фахрізаде може ускладнити курс обраного президента США Джо Байдена на поліпшення відносин із Тегераном, зазначає видання. Байден обіцяв відновити ядерну угоду з Іраном, яку розірвав президент Дональд Трамп. Вона передбачала часткове зняття західних санкцій із Тегерана в обмін на відмову від розробки ядерної зброї.

Американський президент у 2018 році звинуватив Іран у тому, що він продовжує розробку і вийшов з угоди. Це рішення не було підтримане європейськими країнами, які вважають, що докази існування ядерної програми непереконливі.

Ізраїльська влада інформацію про смерть Фахрізаде поки що не прокоментували.