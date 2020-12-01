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01 грудня 2020, Київ 19:03
Фотогалереї

Чорний список: вбиті іранські вчені (фотогалерея)

Вбивство іранського вченого-ядерника Мохсена Фахрізаде 27 листопада є останнім із низки вбивств людей, які нібито пов’язані з ядерною програмою Ірану. Фахрізаде – принаймні п’ятий іранський вчений, який був убитий або загинув за загадкових обставин із 2007 року.

Мохсен Фахрізаде (1961&ndash;2020) &nbsp; Фахрізаде був членом &laquo;Корпусу вартових Ісламської революції&raquo;. Фізика називали &laquo;мозком&raquo; ядерної програми Ірану &nbsp;
1 Мохсен Фахрізаде (1961–2020)
 
Фахрізаде був членом «Корпусу вартових Ісламської революції». Фізика називали «мозком» ядерної програми Ірану

 
Пробитий кулями автомобіль Фахрізаде після смертельного нападу поблизу Тегерану 27 листопада. У перших повідомленнях йшлося, що кілька озброєних людей напали на машину фізика після вибуху бомби неподалік. Але після цього Іран заявив, що у нападі було використано &laquo;електронне обладнання&raquo; з дистанційним управлінням, і що на місці події не було вбивць. На зображеннях, оприлюднених іранськими державними ЗМІ, видно калюжу крові на дорозі поруч із автомобілем на цій фотографії, і те, що видається залишками великого вибуху на дорозі, де був вбитий фізик&nbsp; &nbsp;
2 Пробитий кулями автомобіль Фахрізаде після смертельного нападу поблизу Тегерану 27 листопада. У перших повідомленнях йшлося, що кілька озброєних людей напали на машину фізика після вибуху бомби неподалік.

Але після цього Іран заявив, що у нападі було використано «електронне обладнання» з дистанційним управлінням, і що на місці події не було вбивць. На зображеннях, оприлюднених іранськими державними ЗМІ, видно калюжу крові на дорозі поруч із автомобілем на цій фотографії, і те, що видається залишками великого вибуху на дорозі, де був вбитий фізик 
 
Мостафа Рошан (1979-2012) Рошан був академіком, який також працював на іранському збагачувальному заводі в Натанці &nbsp;
3 Мостафа Рошан (1979-2012)

Рошан був академіком, який також працював на іранському збагачувальному заводі в Натанці



 
Пежо 405, в якому їхав Рошан, коли його вбили в січні 2012 року, виставлений у Тегерані. За словами свідків трагедії, один із двох мотоциклістів прикріпив магнітну бомбу до дверей автомобіля, а потім зник у потоку автомобілів до того, як пролунав вибух. Від вибух загинув також і водій Рошана. &nbsp;
4 Пежо 405, в якому їхав Рошан, коли його вбили в січні 2012 року, виставлений у Тегерані. За словами свідків трагедії, один із двох мотоциклістів прикріпив магнітну бомбу до дверей автомобіля, а потім зник у потоку автомобілів до того, як пролунав вибух. Від вибух загинув також і водій Рошана.
 
Маджид Шахріарі (1966&ndash;2010) Шахріарі був вченим-ядерником, який співпрацював з Організацією з атомної енергії Ірану &nbsp; &nbsp;
5 Маджид Шахріарі (1966–2010)

Шахріарі був вченим-ядерником, який співпрацював з Організацією з атомної енергії Ірану

 
 
Автомобіль Шахріарі після того, як він загинув під час вибуху в Тегерані в листопаді 2010 року. Вчений також вбитий бомбою, прикріпленою до його дверей мотоциклістами. &nbsp;
6 Автомобіль Шахріарі після того, як він загинув під час вибуху в Тегерані в листопаді 2010 року. Вчений також вбитий бомбою, прикріпленою до його дверей мотоциклістами.



 
Масуд Алі Мохаммаді (1959&ndash;2010) Масуд Алі Мохаммаді був професором фізики в Тегеранському університеті. За словами його дружини, він був таємно причетний до ядерної програми Ірану &nbsp;
7 Масуд Алі Мохаммаді (1959–2010)

Масуд Алі Мохаммаді був професором фізики в Тегеранському університеті. За словами його дружини, він був таємно причетний до ядерної програми Ірану
 
Місце вбивства Алі Мохаммаді в передмісті Тегерану. Фізик був вбитий, коли вибухнув припаркований мотоцикл із осколковою вибухівкою поруч з його автомобілем, коли він йшов на роботу в січні 2010 року. &nbsp;
8 Місце вбивства Алі Мохаммаді в передмісті Тегерану. Фізик був вбитий, коли вибухнув припаркований мотоцикл із осколковою вибухівкою поруч з його автомобілем, коли він йшов на роботу в січні 2010 року.


 
Ардешір Хоссейнпур (1962&ndash;2007) Хоссейнпур був професором фізики та експертом з електромагнетизму. Він помер в Ісфагані в січні 2007 року за загадкових обставин. В одних повідомленнях йшлося, що його &laquo;отруїли газом&raquo;, в інших, що він був убитий в результаті радіаційного отруєння. Хоча багато людей підозрювали причетність Ізраїлю до його смерті, пізніше його сестра заявила, що він був убитий іранським &laquo;Корпусом вартових Ісламської революції&raquo; після відмови допомогти Ірану в розробці ядерної зброї &nbsp;
9 Ардешір Хоссейнпур (1962–2007)

Хоссейнпур був професором фізики та експертом з електромагнетизму. Він помер в Ісфагані в січні 2007 року за загадкових обставин. В одних повідомленнях йшлося, що його «отруїли газом», в інших, що він був убитий в результаті радіаційного отруєння. Хоча багато людей підозрювали причетність Ізраїлю до його смерті, пізніше його сестра заявила, що він був убитий іранським «Корпусом вартових Ісламської революції» після відмови допомогти Ірану в розробці ядерної зброї

 

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