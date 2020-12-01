Вбивство іранського вченого-ядерника Мохсена Фахрізаде 27 листопада є останнім із низки вбивств людей, які нібито пов’язані з ядерною програмою Ірану. Фахрізаде – принаймні п’ятий іранський вчений, який був убитий або загинув за загадкових обставин із 2007 року.
Чорний список: вбиті іранські вчені (фотогалерея)
Вбивство іранського вченого-ядерника Мохсена Фахрізаде 27 листопада є останнім із низки вбивств людей, які нібито пов’язані з ядерною програмою Ірану. Фахрізаде – принаймні п’ятий іранський вчений, який був убитий або загинув за загадкових обставин із 2007 року.