Чорний список: вбиті іранські вчені (фотогалерея)

2 Пробитий кулями автомобіль Фахрізаде після смертельного нападу поблизу Тегерану 27 листопада. У перших повідомленнях йшлося, що кілька озброєних людей напали на машину фізика після вибуху бомби неподалік.



Але після цього Іран заявив, що у нападі було використано «електронне обладнання» з дистанційним управлінням, і що на місці події не було вбивць. На зображеннях, оприлюднених іранськими державними ЗМІ, видно калюжу крові на дорозі поруч із автомобілем на цій фотографії, і те, що видається залишками великого вибуху на дорозі, де був вбитий фізик

