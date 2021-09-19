NYT: іранського фізика-ядерника застрелив робот-вбивця

Агенти ізраїльської спецслужби «Моссад» вбили іранського фізика-ядерника Мохсена Фахрізаде за допомогою робота. Про це пише The New York Times із посиланням на джерела в США, Ізраїлі та Ірані.

Фахрізаде загинув в листопаді 2020 року на півночі Ірану. Автомобіль, в якому він перебував, обстріляли з великокаліберної зброї, якою управляли дистанційно. Як зазначає The New York Times, ізраїльські агенти використали кулемет бельгійського виробництва, прикріплений до роботизованого пристрою. Він важив близько тонни, тому в Іран його ввозили по частинах і збирали на місці. Потім робота-вбивцю помістили в пікап.

У день операції вантажівка чекала на автомобіль Фахрізаде на дорозі. Робот випустив по машині фізика-ядерника 15 куль. Після цього пікап дистанційно підірвали, але, за даними джерел, знищити зброю повністю не вийшло.

Іранські ЗМІ раніше писали, що вченого могли вбити з ізраїльської зброї, керованої через супутник.

За даними газети, з 2007 року агенти «Моссада» вбили шістьох іранських ядерників, які працювали з Фахрізаде над створенням ядерної боєголовки. Вбити Фахрізаде, за даними джерел, намагалися ще в 2009 році, але нібито через витік інформації операцію скасували.

Готувати нову операцію Ізраїль почав у 2019 році, зазначає The New York Times, після того, як у 2018 році США вийшли з ядерної угоди.