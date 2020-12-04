Reuters: Іран використовує просунуту центрифугу в порушення ядерної угоди

Іран використовує просунуту центрифугу в порушення ядерної угоди 2015 року, повідомило агентство Reuters з посиланням на доповідь Міжнародного агентства з атомної енергії ООН.

За даними МАГАТЕ, Іран планує встановити ще три кластери просунутих центрифуг IR-2m на підземному заводі в Натанзі, що в близько 300 кілометрах на південь від Тегерана.

Згідно з ядерною угодою 2015 року, Іран може використовувати лише центрифуги першого покоління IR-1, які є менш ефективними.

Reuters з посиланням на документ пише, що Іран останнім часом почав збагачення урану на одному з кластерів IR-2m в Натазі. Там планують встановити ще два кластери.

Це останнє із серії ймоввірних порушень Іраном ядерної угоди у відповідь на рішення президента США Дональда Трампа вийти з угоди в травні 2018 року.

Тегеран заявляв, що може швидко відмовитися від своїх кроків, якщо США повернуться до ядерної угоди. Обраний президент США Джо Байден, інавгурація якого запланована на 20 січня, заявив, що готовий повернути США до ядерної угоди, якщо Іран буде її дотримуватися.