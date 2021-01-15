Іран проводить ракетні навчання в умовах напруженості відносин зі США

Іранські війська провели військові навчання із залученням балістичних ракет на тлі посиленої напруженості щодо ядерної програми країни і тиску США на Тегеран.

Іранське державне телебачення повідомило 15 січня, що в рамках навчань Корпус вартових Ісламської революції здійснив кілька запусків балістичних ракет «земля-земля» проти імітації ворожих баз у пустелі в центрі країни.

За повідомленням, у навчаннях використовували балістичні ракети «Золфагар» і «Дезфул», а також безпілотники, що несуть бомби.

Іран має ракети радіусом дії до 2000 кілометрів, достатньо для того, щоб досягти Ізраїлю і військових баз США на Близькому Сході.

В останні тижні Іран посилив військові навчання, в умовах наростання напруги в останні дні адміністрації президента США Дональда Трампа.

Напруженість між США й Іраном загострилася відтоді, як Дональд Трамп 2018 року вивів США з багатосторонньої «ядерної угоди» і наклав суворі санкції на Іран.

Обраний президент Джо Байден, який вступить на посаду 20 січня, заявив, що поверне Сполучені Штати в ядерну угоду, якщо Іран її повністю дотримуватиметься.