Помпео стверджує, що «Аль-Каїда» має «нову базу» в Ірані

Державний секретар США Майк Помпео заявив 12 січня, не надавши вагомих доказів, що угруповання «Аль-Каїда» створило нову базу в Ірані. Помпео, термін повноважень якого спливає разом із президентською каденцією Дональда Трампа через вісім днів, стверджує, що Іран надав безпечний притулок лідерам «Аль-Каїди» та підтримку угрупованню.

У розвідувальному співтоваристві та Конгресі США цю заяву сприймають скептично.

У листопаді 2020 року газета The New York Times повідомляла, що представник «Аль-Каїди» Абу Мухаммед аль-Масрі, якого звинувачують у допомозі в організації вибухів двох посольств США в африканських країнах у 1998 році, був застрелений ізраїльськими спецслужбами в Ірані. Іран спростував це повідомлення, заявивши, що на його землі не було бойовиків «Аль-Каїди».

Помпео сказав на пресконференції в Національному пресклубі у Вашингтоні, що вперше публічно оголошує, що аль-Масрі помер 7 серпня 2020 року. Помпео звинувачував Іран у зв’язках з «Аль-Каїдою», але конкретних доказів не надав.

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф відкинув звинувачення Помпео, назвавши їх «войовничою брехнею».

Помпео також оголосив про винагороду в розмірі до 7 мільйонів доларів за інформацію, що дозволить визначити місце перебування та ідентифікувати лідера «Аль-Каїди» Мухаммада Аббатая, також відомого під іменем Абд ар-Рахман аль-Магребі. За словами держсекретаря США, Аббатай перебуває в Ірані.