П’ять країн, потерпілих від збиття літака «МАУ» в Ірані, обіцяють притягти Тегеран до відповідальності

П’ять країн, громадяни яких загинули внаслідок збиття літака «Міжнародних авіаліній України» в Ірані рік тому, у спільній заяві обіцяють притягти Тегеран до відповідальності.

«Рік тому, рано-вранці 8 січня 2020 року, літак рейсу PS752 «Міжнародних авіаліній України» було збито двома іранськими військовими ракетами класу «земля-повітря» поблизу Тегерана. Сьогодні ми вшановуємо пам’ять загиблих і висловлюємо щирі співчуття всім, хто оплакує жертви трагедії PS752. Ми поділяємо горе сімей, родичів і друзів, які втратили близьких», – мовиться в заяві, яку оприлюднили Міністерства закордонних справ України, Канади, Великої Британії, Швеції й Афганістану.

«Ми терміново закликаємо Іран надати повне і всебічне пояснення подій та рішень, які призвели до цієї жахливої авіакатастрофи, включаючи конкретні дії для того, щоб це більше ніколи не повторилося. Наші країни притягнуть Іран до відповідальності з метою встановлення справедливості і забезпечать виплату компенсацій Іраном в повній мірі сім’ям загиблих і постраждалим державам», – заявили п’ять потерпілих країн.

Іран після тривалих зволікань нарешті передав Україні і, ймовірно, іншим згаданим країнам проєкт технічного звіту щодо обставин збиття літака Boeing 737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що сталося під Тегераном 8 січня 2020 року, повідомляв 5 січня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Його заступник Євген Єнін тоді ж додав, що цей проєкт технічного звіту щодо причин загибелі літака Іран передав Україні «з п’ятої спроби».

Тепер Україна вивчає його. Київ має два місяці на коментарі й зауваження до звіту, після чого Іран матиме ще місяць на його доопрацювання. Так само його вивчають і інші потерпілі країни. Остаточний звіт оприлюднять лише після затвердження радою Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO).

В МЗС України наголошують, що визначення сум компенсацій для родичів загиблих, як і подальше кримінальне розслідування збиття літака, має базуватися на остаточному звіті іранської сторони про технічне розслідування, коли він буде затверджений.

Літак Boeing 737-800NG з реєстраційним номером UR-PSR авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерану до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня 2020 року. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни шести країн (Ірану, Канади, України, Швеції, Афганістану, Великої Британії), в тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).

Іран, попри повідомлення західних країн із посиланням на свої розвідки, що літак був збитий із комплексу протиповітряної оборони «Тор» російського виробництва зі складу Корпусу вартових Ісламської революції, кілька днів продовжував твердити, що причиною катастрофи була технічна проблема з літаком.

Лише вранці 11 січня в Ірані офіційно визнали свою вину за збиття українського літака, яке назвали помилковим, і взяли на себе відповідальність. При цьому на той час уже стало відомо, що літак збивали двома ракетами з півхвилинним інтервалом, тобто не йшлося про один помилковий пуск.

Іран заявляв, що причиною «помилки» стала вкрай напружена тими днями ситуація внаслідок обміну повітряними ударами зі США – мовляв, батарея ППО, терміново переведена під Тегеран із іншого місця, не знала місцевих особливостей і могла сприйняти український літак за американську крилату ракету.

Пізніше стало відомо, що Іран надіслав Україні проєкт меморандуму про взаєморозуміння, згідно з яким Київ і родини загиблих мали б погодитися списати причину катастрофи на «людську помилку» і відмовитися від права позиватися до призвідників збиття літака в судах. Україна відкинула таку пропозицію.

Невдоволення діями іранської влади в цій справі висловлюють і в самому Ірані, громадян якого було найбільше серед загиблих (а серед пасажирів із іншими громадянствами більшість теж були вихідцями з Ірану).

У липні 2020 року почалися переговори Києва з іранською стороною щодо збиття літака, в жовтні відбувся другий раунд. Але вони наразі ні до чого конкретного не привели.