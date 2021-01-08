Венедіктова розповіла про перебіг розслідування катастрофи МАУ в Ірані

За рік після катастрофи пасажирського літака «Міжнародних авіаліній України» українська сторона здійснила понад 200 процесуальних та слідчих дій, повідомила генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова у фейбуці.

«За процесуального керівництва Офісу генпрокурора триває розслідування катастрофи літака біля Тегерану. За рік проведено більше двох сотень процесуальних та слідчих дій, направлено 18 запитів про міжнародну правову допомогу до інших країн, постійно співпрацюємо з компетентними органами Ірану та Канади», – написала Венедіктова.

Вона нагадала, що в межах міжнародної співпраці українська делегація виїжджала на місце авіакатастрофи, де частково змогла оглянути та сфотографувати уламки літака.

«Наразі в Україні триває комплексна криміналістична експертиза для встановлення причин та характеру уражень літака, обсягу матеріальних збитків та дотримання правил міжнародних польотів. Розпочато дослідження планшету, знайденого на місці авіакатастрофи, який у грудні 2020 року Іран передав Україні», – зазначила Венедіктова.

Генпрокурор зазначила, що днями України отримала від Ірану проєкт фінального технічного звіту про авіакатастрофу літака МАУ біля Тегерана. На аналіз цього документу та внесення зауважень Україна має 60 днів.

Літак Boeing 737-800NG із реєстраційним номером UR-PSR авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерана до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня 2020 року. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).

Лише вранці 11 січня в Ірані після кількох днів заперечень офіційно визнали свою вину за збиття українського літака з зенітно-ракетного комплексу своєї протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе відповідальність.

Пізніше стало відомо, що Іран надіслав Україні проєкт меморандуму про взаєморозуміння, згідно з яким Київ і родини загиблих мають погодитися списати причину катастрофи на «людську помилку» і відмовитися від права позиватися до призвідників збиття літака в судах. Україна відкидає таку пропозицію.