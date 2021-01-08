Human Rights Watch у річницю катастрофи літака МАУ: Іран не зміг провести прозоре розслідування

Іранська влада не змогла провести прозоре і достовірне розслідування катастрофи пасажирського літака «Міжнародних авіаліній України», який збили 8 січня 2020 року поблизу Тегерана, заявила правозахисна організація Human Rights Watch.

Правозахисники наголошують, що влада Ірану повинна співпрацювати з міжнародними органами.

«Сім’ї 176 жертв збитих літаків мають право знати, хто відповідальний за смерть їхніх близьких. Іранський уряд повинен негайно виплатити сім’ям належну компенсацію та провести прозоре та неупереджене розслідування з відповідним переслідуванням незалежно від посади та рангу», – сказав Майкл Пейдж, заступник директора Human Rights Watch з питань Близького Сходу.

Human Rights Watch взяла інтерв’ю у понад десятка членів сімей жертв, які сказали, що влада не повернула цінних речей їхніх близьких. Члени родин заявили, що влада Ірану залякувала та переслідувала сім’ї, щоб перешкодити їм у пошуку справедливості.

Кілька сімей сказали, що влада тиснула на них, щоб вони поховали своїх близьких на кладовищах, присвячених «мученикам», і вигравірували слово «мученик» на їхніх надгробках проти волі сімей.

Літак Boeing 737-800NG із реєстраційним номером UR-PSR авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерана до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).

Лише вранці 11 січня в Ірані після кількох днів заперечень офіційно визнали свою вину за збиття українського літака з зенітно-ракетного комплексу своєї протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе відповідальність.

Пізніше стало відомо, що Іран надіслав Україні проєкт меморандуму про взаєморозуміння, згідно з яким Київ і родини загиблих мають погодитися списати причину катастрофи на «людську помилку» і відмовитися від права позиватися до призвідників збиття літака в судах. Україна відкидає таку пропозицію.