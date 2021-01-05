Іран нарешті передав Україні проєкт технічного звіту про збиття літака МАУ – МЗС

Україна отримала від Ірану проєкт технічного звіту щодо обставин збиття літака Boeing 737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що сталося під Тегераном 8 січня 2020 року, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Раніше Іран уже кілька разів заявляв, що передав цей документ, але Україна щоразу повідомляла, що не отримувала його.

Як сказав Кулеба в інтерв’ю виданню «Обозреватель», це сталося ще минулого четверга, 31 грудня. Міністр не уточнив, чому про це не повідомляли досі.

Тепер, сказав він, в України є два місяці на власні коментарі й зауваження до тексту звіту.

«Це досить важливий етап для подальшого руху вперед, без якого було б неможливо домогтися виплати компенсації і загальної справедливості. Тепер слово підтверджується ділом», – додав міністр.

За його словами, повідомлення про можливі суми компенсації з боку Ірану, які нещодавно потрапили в інформаційний простір і в яких ідеться про ймовірність виплати Іраном по 150 тисяч доларів США за кожну жертву, наразі оприлюднені тільки в засобах інформації – ніяких офіційних повідомлень із цього приводу Україна від Ірану не отримувала.

«Досвід останнього року навчив нас вкрай обережно ставитися до інформації іранських медіа і, що називається, фільтрувати кожне повідомлення. Поки я не отримаю офіційну пропозицію від іранського уряду, ми не зважатимемо на жодні повідомлення в новинах щодо цифр. Закликаю українців робити так само. Навколо цього питання забагато інформаційного шуму», – наголосив Кулеба.

Зволікання в переговорному процесі між Україною та Іраном щодо збиття літака, який триває вже цілий рік, міністр пояснив «суто внутрішньополітичними розкладами Ірану».

«Там не всі позитивно оцінили той факт, що держава взяла на себе відповідальність (за збитий літак – ред). Ми в жодний спосіб не втручаємось у внутрішні справи Ірану, ми налаштовані на врегулювання цього питання. Бо це не політика, не право і не фінанси. Це питання моралі перед близькими й родичами жертв загиблих», – сказав Кулеба.

Заступник голови МЗС Євген Єнін, зі свого боку, уточнив, що проєкт технічного звіту щодо причин загибелі літака Іран передав Україні «з п’ятої спроби».

«Зараз усі компетентні органи ретельно його вивчають», – сказав він в інтерв’ю «Суспільному» телебаченню.

Заступник міністра також додав, що після того, як Україна протягом 60 днів може внести до звіту зауваження і пропозиції, Іран матиме ще місяць на його доопрацювання. Остаточний звіт оприлюднять лише після затвердження радою Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO).

«Зарано щось коментувати по звіту, поки що є факт його отримання, далі аналіз покаже, наскільки він нас задовольняє з точки зору об’єктивності і неупередженості», – сказав Єнін.

За повідомленням телеканалу, про факт передачі звіту заявив і посол Ірану в Україні Манучехр Мораді під час круглого столу в посольстві.

«Було складено попередній звіт відносно обставин катастрофи, а його остаточний варіант було нещодавно затверджено і передано всім відповідним сторонам», – передає «Суспільне» слова посла.

Також, за цим повідомленням, посол Ірану повторив раніше оприлюднену в іранських ЗМІ заяву, що керівництво Ірану заявило про готовність виплатити компенсації родичам загиблих у розмірі 150 тисяч доларів.

За міжнародними нормами, сторона, яка веде технічне розслідування обставин авіаційного інциденту – як правило, це країна, де такий інцидент стався, – мала б подати остаточний звіт про це розслідування протягом одного року від дня інциденту, а в разі, коли таке розслідування не завершене, подати проміжний звіт.

В останні дні грудня Іран кілька разів виступав із твердженнями про те, що передав Україні проєкт остаточного звіту про технічне розслідування обставин збиття літака, що сталося 8 січня 2020 року; Україна тоді ж кілька разів спростовувала ті заяви. Остання така заява і її спростування пролунали 30 грудня.

Також в Ірані кілька разів змінювали позицію щодо можливого відшкодування родинам загиблих: суму на це то вносили в проєкт бюджету, то вилучали з неї. Наприкінці грудня іранські ЗМІ повідомили про пропозицію уряду країни щодо відшкодування по 150 тисяч доларів США. В МЗС України, зі свого боку, наголошують, що визначення сум компенсацій для родичів загиблих, як і подальше кримінальне розслідування збиття літака, має базуватися на остаточному звіті іранської сторони про технічне розслідування, коли він буде затверджений.

Літак Boeing 737-800NG з реєстраційним номером UR-PSR авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерану до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня 2020 року. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни шести країн (Ірану, Канади, України, Швеції, Афганістану, Великої Британії), в тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).

Іран, попри повідомлення західних країн із посиланням на свої розвідки, що літак був збитий із комплексу протиповітряної оборони «Тор» російського виробництва зі складу Корпусу вартових Ісламської революції, кілька днів продовжував твердити, що причиною катастрофи була технічна проблема з літаком.

Лише вранці 11 січня в Ірані офіційно визнали свою вину за збиття українського літака, яке назвали помилковим, і взяли на себе відповідальність. При цьому на той час уже стало відомо, що літак збивали двома ракетами з півхвилинним інтервалом, тобто не йшлося про один помилковий пуск.

Іран заявляв, що причиною «помилки» стала вкрай напружена тими днями ситуація внаслідок обміну повітряними ударами зі США – мовляв, батарея ППО, терміново переведена під Тегеран із іншого місця, не знала місцевих особливостей і могла сприйняти український літак за американську крилату ракету.

Пізніше стало відомо, що Іран надіслав Україні проєкт меморандуму про взаєморозуміння, згідно з яким Київ і родини загиблих мали б погодитися списати причину катастрофи на «людську помилку» і відмовитися від права позиватися до призвідників збиття літака в судах. Україна відкинула таку пропозицію.

У липні почалися переговори Києва з іранською стороною щодо збиття літака, в жовтні відбувся другий раунд. Але вони наразі ні до чого конкретного не привели.