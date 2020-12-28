МЗС Ірану заявляє, що Тегеран передав Україні звіт про катастрофу літака МАУ

У Міністерстві закордонних справ Ірану заявили, що передали Києву остаточний технічний звіт за результатами розслідування причин катастрофи 8 січня літака «Міжнародних авіаліній України».

«У відповідь на заяви з боку України про те, що вона не отримувала звіту щодо авіакатастрофи, Хатібзаде (представник МЗС Ірану Саїд Хатібзаде– ред.) спочатку висловив співчуття родинам загиблих, а потім заявив, що Організація цивільної авіації Ірану як орган, що відповідає за технічні питання, представила онлайн-відеозвіт про катастрофу літака МАУ для України та інших сторін», – повідомляє державна агенція IRNA з посиланням на брифінг зовнішньополітичного відомства Ірану.

Коли саме такий звіт було передано, іранська сторона не вказує.

Українська сторона раніше заявила, що ніякого технічного звіту про катастрофу досі не отримала. Крім того, цю позицію в коментарі ВВС News Україна сьогодні знову повторив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін. Остаточний звіт від іранської сторони з технічного розслідування у МЗС України називали фінальним документом, на якому базуватиметься як кримінальне розслідування катастрофи, так і визначення сум компенсацій для рідних жертв.

8 січня як літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу з Тегерану до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).

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Лише вранці 11 січня в Ірані після кількох днів заперечень офіційно визнали свою вину за збиття українського літака з зенітно-ракетного комплексу своєї протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе відповідальність.