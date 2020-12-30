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30 грудня 2020, Київ 14:59
Новини | Міжнародні

Іранські ЗМІ повідомляють, що Тегеран підготував проєкт фінального звіту про катастрофу літака МАУ

Прощання з українцями, які загинули внаслідок авіакатастрофи в Ірані, Бориспіль, Україна, січень 2020 року

Організація цивільної авіації Ірану (CAO) підготувала проєкт фінального звіту про катастрофу літака «Міжнародних авіаліній України», яка сталася поблизу Тегерана на початку січня, повідомило іранське державне агентство IRNA.

Доповідь буде надана країнам, які беруть участь у розслідуванні. Вони матимуть два місяці, щоб передати CAO свої зауваження.

Сторони мали відеоконференцію 21 грудня. У ній взяли участь Україна, США як виробник літака, Франція як країна, яка надавала технічну підтримку, та експерти з Канади, Швеції, Об’єднаного Королівства та Німеччини.

Фоторепортаж: у «Борисполі» прощалися із загиблими у катастрофі літака «Тегеран-Київ» 
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Фоторепортаж: у «Борисполі» прощалися із загиблими у катастрофі літака «Тегеран-Київ» 

У міжнародному аеропорту «Бориспіль» пройшла церемонія прощання і загиблими внаслідок збиття літака МАУ в Ірані

Метою доповіді є запобігання подібним інцидентам у майбутньому та підвищення рівня безпеки польотів.

28 грудня в Міністерстві закордонних справ Ірану заявили, що представили свій технічний звіт для України та інших сторін за результатами розслідування причин катастрофи 8 січня літака «Міжнародних авіаліній України».

Заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін ВВС News Україна заявив, що Київ не отримував технічного звіту про катастрофу. Остаточний звіт від іранської сторони з технічного розслідування у МЗС України називали фінальним документом, на якому базуватиметься як кримінальне розслідування катастрофи, так і визначення сум компенсацій для рідних жертв.

Українські експерти вивчають місце катастрофи літака МАУ в Ірані – відео
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Українські експерти вивчають місце катастрофи літака МАУ в Ірані – відео

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Літак Boeing 737-800NG із реєстраційним номером UR-PSR авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерану до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).

Лише вранці 11 січня в Ірані після кількох днів заперечень офіційно визнали свою вину за збиття українського літака з зенітно-ракетного комплексу своєї протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе відповідальність. Пізніше стало відомо, що Іран надіслав Україні проєкт меморандуму про взаєморозуміння, згідно з яким Київ і родини загиблих мають погодитися списати причину катастрофи на «людську помилку» і відмовитися від права позиватися до призвідників збиття літака в судах. Україна відкидає таку пропозицію.

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