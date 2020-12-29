Зеленський посмертно присвоїв звання героїв України екіпажу літака, збитого в Ірані

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання героїв України дев’ятьом членам екіпажу літака PS752 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України». Про таке рішення президента повідомив його офіс 29 грудня.

За повідомленням, Зеленський підписав відповідний указ 29 грудня. Посмертне звання героїв України «за героїзм і самовіддані дії, виявлені під час виконання службового обов’язку» президент присвоїв:

командирові повітряного судна Володимиру Гапоненку

командирові повітряного судна, пілоту-інструкторові Олексію Наумкіну

другому пілотові Сергію Хоменку

старшим бортпровідникам Катерині Статнік та Ігорю Матькову

бортпровідникам Денису Лихну, Марії Микитюк, Валерії Овчарук та Юлії Сологуб

Літак Boeing 737-800NG із реєстраційним номером UR-PSR авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерану до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).

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Лише вранці 11 січня в Ірані після кількох днів заперечень офіційно визнали свою вину за збиття українського літака з зенітно-ракетного комплексу своєї протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе відповідальність. Пізніше стало відомо, що Іран надіслав Україні проєкт меморандуму про взаєморозуміння, згідно з яким Київ і родини загиблих мають погодитися списати причину катастрофи на «людську помилку» і відмовитися від права позиватися до призвідників збиття літака в судах. Україна відкидає таку пропозицію.

30 липня в Києві за участі іранської делегації розпочалися переговори щодо компенсацій за збиття Іраном літака авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752.