У Канаді заявили, що не вірять у випадкове збиття Іраном українського літака

Влада Канади у незалежному звіті висловила сумнів, що Іран належним чином проводить розслідування збиття українського пасажирського літака біля Тегерана на початку року, і що багато питань досі залишаються без відповіді.

«Сторона, відповідальна за ситуацію, веде в основному приховане розслідування, що не вселяє упевненості чи довіри», – йдеться в оприлюдненому звіті спеціального радника канадського уряду щодо трагедії, датованому 14 грудня.

У документі вказано, що «багато ключових деталі цієї жахливої події залишаються невідомими», наголошуючи на тому, що незрозуміло, чому іранський повітряний простір залишався відкритим в ніч трагедії.

«Іран несе за це відповідальність, тому що, принаймні досі, він не проводив своїх розслідувань (безпекових, кримінальних чи інших) дійсно незалежним, об’єктивним і прозорим чином», – йдеться в повідомленні.

Автор звіту Ральф Гудейл, колишній міністр в кабінеті прем’єра Джастіна Трюдо.

Він закликав до перегляду чинного міжнародного стандарту, згідно з яким розслідування авіакатастрофи покладається на країну, де сталася аварія.

«У разі військового збиття це означає, що сам уряд, який брав участь у виникненні катастрофи (в даному випадку Іран), повністю контролює безпеку розслідування, попри очевидний конфлікт інтересів, з невеликими гарантіями для забезпечення незалежності, неупередженості чи легітимності. Це підриває довіру до розслідування і дає відчуття безкарності, дозволяючи уникнути важливих питань», – йдеться у звіті.

Сам прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо привітав звіт і закликав Іран «дати вичерпну відповідь з підтверджуючими доказами» на питання, які в ньому порушені.

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8 січня як літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу з Тегерану до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).

Лише вранці 11 січня в Ірані після кількох днів заперечень офіційно визнали свою вину за збиття українського літака з зенітно-ракетного комплексу своєї протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе відповідальність.

У липні і жовтні відбулися два раунди переговорів щодо авіакатастрофи літака з іранською стороною. Іран раніше надіслав Україні проєкт меморандуму про взаєморозуміння, згідно з яким Київ і родини загиблих мають погодитися списати причину катастрофи на «людську помилку» і відмовитися від права позиватися до винуватців збиття літака в судах. Україна відкидає таку пропозицію.

Нещодавно стало відомо, що Іран відкликав пропозицію виплати компенсацій родинам загиблих внаслідок збиття літака.