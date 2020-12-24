У Канаді в день збиття українського літака в Ірані вшановуватимуть пам’ять жертв авіакатастроф

Уряд Канади оголосив 8 січня Національним днем пам’яті жертв авіакатастроф, повідомив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

У цей день на початку 2020 року в Ірані був збитий український літак, внаслідок чого загинули 176 людей – громадяни семи країн, зокрема і Канади.

«Ця національна трагедія є однією з найстрашніших втрат канадських життів в історії цивільної авіації, і як країна, майже через рік, ми продовжуємо пам’ятати тих, хто загинув, і солідарні з людьми, яких вони любили. Ми також продовжуємо домагатися всебічного й достовірного пояснення з боку іранського режиму щодо цієї трагічної події, і ми будемо продовжувати наполягати на повній відповідальності», – заявив Трюдо.

Цього місяця влада Канади у незалежному звіті висловила сумнів, що Іран належним чином проводить розслідування збиття українського пасажирського літака біля Тегерана на початку року, і що багато питань досі залишаються без відповіді.

Автор звіту Ральф Гудейл, колишній міністр в кабінеті прем’єра Джастіна Трюдо. Він закликав до перегляду чинного міжнародного стандарту, згідно з яким розслідування авіакатастрофи покладається на країну, де сталася аварія.

«У разі військового збиття це означає, що сам уряд, який брав участь у виникненні катастрофи (в даному випадку Іран), повністю контролює безпеку розслідування, попри очевидний конфлікт інтересів, з невеликими гарантіями для забезпечення незалежності, неупередженості чи легітимності. Це підриває довіру до розслідування і дає відчуття безкарності, дозволяючи уникнути важливих питань», – йдеться у звіті.

Сам прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо привітав звіт і закликав Іран «дати вичерпну відповідь з підтверджуючими доказами» на питання, які в ньому порушені.

8 січня як літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу з Тегерану до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).

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Лише вранці 11 січня в Ірані після кількох днів заперечень офіційно визнали свою вину за збиття українського літака з зенітно-ракетного комплексу своєї протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе відповідальність.

У липні і жовтні відбулися два раунди переговорів щодо авіакатастрофи літака з іранською стороною. Іран раніше надіслав Україні проєкт меморандуму про взаєморозуміння, згідно з яким Київ і родини загиблих мають погодитися списати причину катастрофи на «людську помилку» і відмовитися від права позиватися до винуватців збиття літака в судах. Україна відкидає таку пропозицію.

Нещодавно стало відомо, що Іран відкликав пропозицію виплати компенсацій родинам загиблих внаслідок збиття літака.