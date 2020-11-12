Україна наполягає на кваліфікації «особливо тяжкий злочин» у справі про збиття в Ірані літака МАУ – Мамедов

Україна наполягає на кваліфікації «особливо тяжкий злочин» в справі про збиття на початку року біля Тегерана літака «Міжнародних авіаліній України», що категорично не сприймає іранська сторона, яка розслідує ненавмисне вбивство з максимальним терміном покарання у три роки, розповів в інтерв’ю виданню «Цензор.НЕТ» заступник генпрокурора України Гюндуз Мамедов.

«Іранська сторона розслідує факт ненавмисного вбивства. Але без встановлення всіх обставин ми не можемо оцінити об’єктивність слідства. І я змушений констатувати, що більшою мірою ми рухаємося окремо. Тегеран категорично не сприймає нашу кваліфікацію, вони неодноразово говорили, що це дуже жорстке звинувачення. Як неодноразово особисто я пояснював, що без відповідей на наші запитання для встановлення всіх деталей події, ми не маємо права ,згідно із законом, виключати можливий характер скоєння умисного злочину в даному випадку. Для іншої кваліфікації потрібні вагомі підстави і факти», – сказав Мамедов.

Він додав, що розслідування іранською стороною ведеться, зокрема, за статтями «ненавмисне вбивство» або «вбивство з необережності».

«Щоб ви розуміли, максимальна санкція передбачає до трьох років позбавлення волі і виплату грошової компенсації сім’ям загиблих. Ви можете уявити собі, що максимальне покарання за вбивство 176 цивільних осіб із застосуванням військової техніки, повне руйнування пасажирського літака і заподіяння, таким чином, мільйонних збитків авіакомпанії і іноземній державі, становить всього 3 роки в’язниці?», – сказав Мамедов.

Гюндуз Мамедов зазначив, що іранська сторона також ретельно замовчує інформацію про фігурантів справи.

«Ще в січні ми просили надати копії процесуальних документів для підтвердження провини. Відповіді немає досі. Цілеспрямовано замовчуються дані про підозрюваних, їхні анкетні дані, повноваження і обов’язки, ступінь причетності і рівень відповідальності кожного», – вказав заступник генпрокурора України.

8 січня як літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу з Тегерану до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).

Лише вранці 11 січня в Ірані після кількох днів заперечень офіційно визнали свою вину за збиття українського літака з зенітно-ракетного комплексу своєї протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе відповідальність.

Іран досі не передав свій технічний звіт іншим потерпілим від авіакатастрофи біля Тегерана країнам, аби цей звіт міг бути оприлюднений протягом року, згідно із дадатком 13 Чиказької конвенції (щодо розслідування авіаційних подій та інцидентів – ред.). Ці правила включають рекомендацію, що остаточний звіт має з’явитися протягом 12 місяців з часу аварії, хоча багато резонансних розслідувань займають більше часу. Попри те, що термін подачі остаточного звіту рекомендований, 6 листопада Рада Міжнародної організації цивільної авіації, яка складається із 36 країн, закликала Іран прискорити подання звіту. Водночас Іран каже, що звіт готовий, він перекладається і буде переданий найближчим часом.

У липні і жовтні відбулися два раунди переговорів щодо авіакатастрофи літака з іранською стороною. Іран раніше надіслав Україні проєкт меморандуму про взаєморозуміння, згідно з яким Київ і родини загиблих мають погодитися списати причину катастрофи на «людську помилку» і відмовитися від права позиватися до винуватців збиття літака в судах. Україна відкидає таку пропозицію.