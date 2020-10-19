Авіакатастрофа літака «МАУ» в Ірані: почався новий раунд переговорів

В Ірані 19 жовтня почався новий етап переговорів щодо авіакатастрофи літака «Міжнародних авіаліній України» неподалік Тегерану на початку року.

«Цього разу працюємо два дні, плануємо обговорити цілу низку аспектів причин та подальшого розслідування: авіаційні, військові, кримінальне співробітництво, а також застосування міжнародних конвенцій», – повідомив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін.

З Єніним і українською делегацією зустрінеться заступник міністра закордонних справ Ірану Мохсен Бахарванд.

У рамках цього раунду переговорів заплановані три технічні наради. «Одна з цих зустрічей стосується технічних дискусій, які буде проводити Іранська організація цивільної авіації. Друга сесія стосується судових питань, що проводяться іранськими чиновниками судових органів, а інша – юридичних питань, що стосуються суми компенсації, жертв та розбитого літака», – заявив Бахарванд.

При цьому сам Єнін напередодн в коментарі Радіо Свобода наголосив, що про компенсації розмовляти не будуть.

19 жовтня мають зустрітися для переговорів робочі групи, 20-го – засідатимуть експерти на чолі з Єніним та Бахарвандом. Окрім того, запланована зустріч Єніна з міністром закордонних справ Ірану Махаммадом Джавадом Заріфом, а також політичні консультації з заступником Заріфа Аббасом Аракчі.

Літак Boeing 737-800NG із реєстраційним номером UR-PSR авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерану до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).

Лише вранці 11 січня в Ірані після кількох днів заперечень офіційно визнали свою вину за збиття українського літака з зенітно-ракетного комплексу своєї протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе відповідальність. Пізніше стало відомо, що Іран надіслав Україні проєкт меморандуму про взаєморозуміння, згідно з яким Київ і родини загиблих мають погодитися списати причину катастрофи на «людську помилку» і відмовитися від права позиватися до призвідників збиття літака в судах. Україна відкидає таку пропозицію.

30 липня в Києві за участі іранської делегації розпочалися переговори щодо компенсацій за збиття Іраном літака авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752.