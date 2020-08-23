Тегеран готовий до переговорів щодо компенсацій за збитий український літак – авіаційна влада Ірану

Іран готовий до переговорів щодо компенсації за збитий у небі біля Тегерана на початку року український літак. Про це, як повідомила 22 серпня державна іранська агенція IRNA, заявив голова Авіаційної організації Ірану Тураджі Зангане.

«Без сумніву, Іран взяв на себе відповідальність за цю помилку, тому він повністю готовий до переговорів щодо компенсацій», – сказав Зангане.

Він повідомив, що питання компенсацій було ключовим на перших переговорах з представниками постраждалих країн, наступна зустріч запланована на жовтень в Тегерані.

У частині підсумкової доповіді про катастрофу вже 23 серпня Зангане заявив, що на «чорних скриньках» літака зафіксовані лише 19 секунд розмов після першого вибуху. Він зазначив, що самописці могли бути порушені якраз після першого вибуху в результаті пошкодження передньої частини літака.

Аналіз не дав жодної інформації про «наслідки другої ракети», яку було випущено щонайменше через 25 секунд після першого вибуху, оскільки через пошкодження, спричинені першою ракетою, запис було припинено, зазначив Зангане.

Також Зангане запевнив, що надалі політ над іранським небом буде безпечним і надійним.

Літак Boeing 737-800NG із реєстраційним номером UR-PSR авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерану до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).

Лише вранці 11 січня в Ірані після кількох днів заперечень офіційно визнали свою вину за збиття українського літака з зенітно-ракетного комплексу своєї протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе відповідальність. Пізніше стало відомо, що Іран надіслав Україні проєкт меморандуму про взаєморозуміння, згідно з яким Київ і родини загиблих мають погодитися списати причину катастрофи на «людську помилку» і відмовитися від права позиватися до призвідників збиття літака в судах. Україна відкидає таку пропозицію.

30 липня в Києві за участі іранської делегації розпочалися переговори щодо компенсацій за збиття Іраном літака авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752.