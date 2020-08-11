Іран готовий компенсувати МАУ збитки за знищений літак – Єнін

Іран готовий компенсувати компанії «Міжнародні авіалінії України» збитки за знищений літак, повідомив заступник голови Міністерства закордонних справ України Євген Єнін у Facebook.

«Під час двосторонніх перемовин іранська сторона підтвердила свою готовність компенсувати збитки, у тому числі й авіакомпанії МАУ, представники якої були запрошені на переговори з української сторони. Ми домовились включити це питання до порядку денного наступного раунду переговорів», – написав Єнін.

За його словами, літак МАУ був застрахований в одній з європейських страхових компаній, яка перестрахувала свої ризики в інших страховиків.

«Відповідно, Ірану доведеться компенсувати збитки компанії МАУ якщо не безпосередньо, то в регресному порядку відповідним страховим компаніям, але все одно йтиметься про ті ж самі компенсації», – додав заступник міністра.

Літак Boeing 737-800NG із реєстраційним номером UR-PSR авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерану до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).

Лише вранці 11 січня в Ірані після кількох днів заперечень офіційно визнали свою вину за збиття українського літака з зенітно-ракетного комплексу своєї протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе відповідальність. Пізніше стало відомо, що Іран надіслав Україні проєкт меморандуму про взаєморозуміння, згідно з яким Київ і родини загиблих мають погодитися списати причину катастрофи на «людську помилку» і відмовитися від права позиватися до призвідників збиття літака в судах. Україна відкидає таку пропозицію.

30 липня в Києві за участі іранської делегації розпочалися переговори щодо компенсацій за збиття Іраном літака авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752.