Київ очікує всі подробиці про збиття літака в Ірані до наступного раунду переговорів – Кулеба

До наступного раунду переговорів між Києвом та Тегераном у жовтні українська сторона розраховує отримати від іранської всю необхідну інформацію щодо обставин збиття літака «Міжнародних авіаліній України». Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час телефонної розмови з міністром закордонних справ Ісламської Республіки Іран Мохаммадом Джавадом Заріфом, повідомляє МЗС.

Як наголосив Кулеба, після встановлення усіх фактів можна буде перейти до обчислення рівня компенсацій.

«Міністри погодилися, що зустріч переговорних команд у жовтні має бути результативною, і обидві сторони працюватимуть задля досягнення цієї мети. Обидва міністри зазначили, що трагедія збиття літака Міжнародних авіаліній України рейсу PS752 стала болісною і чутливою темою для суспільств їхніх країн, а також для суспільств інших постраждалих країн», – мовиться у повідомленні.

Сторони також обговорили результати першого раунду переговорів щодо компенсацій сім’ям жертв рейсу PS752, який відбувся у Києві 30 липня.

«Вимога української держави та суспільства дуже проста: правда про трагедію, справедливість щодо тих, хто збив літак, і гідні компенсації тим, хто постраждав», – наголосив Кулеба.

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Літак Boeing 737-800NG із реєстраційним номером UR-PSR авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерану до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).

Лише вранці 11 січня в Ірані після кількох днів заперечень офіційно визнали свою вину за збиття українського літака з зенітно-ракетного комплексу своєї протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе відповідальність. Пізніше стало відомо, що Іран надіслав Україні проєкт меморандуму про взаєморозуміння, згідно з яким Київ і родини загиблих мають погодитися списати причину катастрофи на «людську помилку» і відмовитися від права позиватися до призвідників збиття літака в судах. Україна відкидає таку пропозицію.