Іран погодився виплатити Україні компенсацію за збитий літак МАУ

Делегації України та Ірану в ніч на 31 липня завершили переговори щодо літака авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», збитого під Тегераном у січні цього року. Під час трагедії загинули 176 пасажирів і членів екіпажу, серед яких 11 українців.

Іран на переговорах погодився виплатити компенсацію за літак, сказав за підсумками зустрічі офіційний представник МЗС Ірану Аббас Мусаві: його слова наводить державне інформагентство IRNA. Однак, додав чиновник, цей процес забирає багато часу і має різні технічні і юридичні аспекти.

«Багато пасажирів цього літака були нашими співвітчизниками, але на борту перебували і громадяни України. Переговори з цього питання тривають. Іран узяв на себе відповідальність за цю ненавмисну дію, і ми намагаємося виконати зобов’язання», – сказав Мусаві.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 31 липня на брифінгу підтвердив, що переговори відбулися конструктивно. За його словами, Іран тепер згодний на вивчення всіх обставин трагедії, притягненні до відповідальності всіх винних у катастрофі і готовий виплатити компенсації;

Іран також готовий виконати всі свої зобов’язання за міжнародними конвенціями у галузі авіації.

Кулеба також зазначив, що на основі цієї інформації можна буде підраховувати суму збитку. Але, за його словами, при цьому поки немає відповіді на питання про те, якою буде сума компенсацій, яку отримає авіакомпанія МАУ і родичі загиблих українців.

За офіційною версією іранської влади, пуск ракети з бази Корпусу вартових Ісламської революції по літаку стався випадково. На цій підставі Іран довгий час не погоджувався на переговори з приводу компенсацій і відмовлявся називати винних у катастрофі.

Іран погодився на переговори наприкінці липня. Ситуація змінилася після того, як у липні Іран передав Франції «чорні скриньки» для розшифрування змісту бортових самописців, і вони були розшифровані.