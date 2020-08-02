Збиття PS752: компенсації розрахують, коли іранська сторона продемонструє «готовність» покарати винних – Єнін

Обсяги компенсацій за збиття літака «Міжнародних авіаліній України» іранськими військами будуть обраховувати тільки після того, як Іран продемонструє готовність завершити розслідування та покарати винних, заявив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін. Про це він сказав 2 серпня в ефірі каналу «Україна 24».

За його словами, пріоритетом української сторони є «встановлення істини» щодо збиття літака, і під час переговорів МЗС озвучило низку найбільш проблемних питань іранській делегації.

«Всіх цікавить швидкість процесу, обсяг компенсацій. Хочу ще раз наголосити, що обсяг компенсацій буде розраховуватися виключно після того, як українська сторона отримає всеохопну інформацію про обставини інциденту, побачить з іранської сторони готовність завершити як технічне розслідування, так і кримінальне розслідування та притягнення винних до відповідальності», – сказав він.

Єнін додав, що Офіс генерального прокурора України також бере участь у розслідуванні, хоча без сприяння іранської сторони про успіхи говорити зарано.

Найближчим часом, за словами представника МЗС, сторони мають погодити дату й місце наступної зустрічі для «більш предметних консультацій». Він зазначив, що розслідування має три напрямки: технічний, бо якого входить розшифрування чорних скриньок літака, кримінальне, що концентрується на встановленні винних, і міжурядове.

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«Третя складова: переговори на рівні урядових делегацій, де йдеться про питання встановлення істини в цілому, отримання гарантій неповторення аналогічних інцидентів у майбутньому і так само отримання компенсацій – як родичам загиблих, так і авіакомпанії «МАУ», представники якої, до речі, були присутні в якості експертів, запрошені з українського боку», – сказав він.

У Києві 30 липня з участю іранської делегації розпочалися переговори щодо компенсацій за збиття Іраном літака авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752.

Водночас низка родичів загиблих виступає за те, щоб обговорення компенсацій відбувалося після розкриття всіх обставин трагедії та притягнення винних до відповідальності.

Літак Boeing 737-800NG із реєстраційним номером UR-PSR авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерану до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).

Лише вранці 11 січня в Ірані після кількох днів заперечень офіційно визнали свою вину за збиття українського літака з зенітно-ракетного комплексу своєї протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе відповідальність. Пізніше стало відомо, що Іран надіслав Україні проєкт меморандуму про взаєморозуміння, згідно з яким Київ і родини загиблих мають погодитися списати причину катастрофи на «людську помилку» і відмовитися від права позиватися до призвідників збиття літака в судах. Україна відкидає таку пропозицію.