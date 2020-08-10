Іранські страховики не будуть платити відшкодування за збитий український літак – посадовець

Іранські страховики не будуть платити відшкодування за збитий український літак, бо його страхували не іранські, а європейські страхові компанії в Україні, заявив голова Центральної страхової організації Ірану Голямреза Солеймані.

«Тому це відшкодування й мають платити європейські компанії», – наводять його слова іранські державні новинні сайти.

Агентство «Ройтерз», яке, серед інших, повідомляє про цю заяву, звертає увагу, що ці слова стосуються можливого відшкодування авіакомпанії «МАУ» за сам літак, але не компенсацій родинам загиблих у ньому.

Європейські авіаційні страхові компанії наразі не коментували ці слова, додає агентство.

Україна нині перебуває в процесі переговорів із іранською стороною щодо компенсацій у зв’язку зі збиттям українського пасажирського літака в Ірані на початку року. Перший раунд відбувся в Києві 30 липня, наступний планується в жовтні. Після першого раунду в Ірані заявили, що в принципі згодні виплатити певну компенсацію.

Як заявляли чільники Міністерства закордонних справ України, до наступного раунду переговорів між Києвом і Тегераном у жовтні українська сторона розраховує отримати від іранської всю необхідну інформацію щодо обставин збиття літака «Міжнародних авіаліній України», і тільки після встановлення всіх фактів, після того, як Іран продемонструє готовність завершити розслідування і покарати винних, можна буде перейти до обчислення рівня компенсацій. Така сама позиція і частини родичів загиблих у збитому літаку.

Літак Boeing 737-800NG із реєстраційним номером UR-PSR авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерану до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).

Лише вранці 11 січня в Ірані після кількох днів заперечень офіційно визнали свою вину за збиття українського літака з зенітно-ракетного комплексу своєї протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе відповідальність. Пізніше стало відомо, що Іран надіслав Україні проєкт меморандуму про взаєморозуміння, згідно з яким Київ і родини загиблих мають погодитися списати причину катастрофи на «людську помилку» і відмовитися від права позиватися до призвідників збиття літака в судах. Україна відкидає таку пропозицію.