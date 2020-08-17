«Ми за жодних умов не погодимося на гроші в обмін на правду» – Єнін про переговори з Іраном у справі загибелі літака «МАУ»

Україна більше зацікавлена дізнатися правду про обставини загибелі літака, ніж у грошовій компенсації, заявив заступник голови Міністерства закордонних справ України Євген Єнін, керівник української групи переговорників із Іраном щодо катастрофи українського літака авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерану до Києва, який був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня 2020 року.

В інтерв’ю Іранській службі Радіо Свобода, Радіо Фарда, після останнього раунду переговорів із іранською стороною Євген Єнін наголосив, що спільна позиція України і родин загиблих в авіакатастрофі над Тегераном полягає у тому, що має бути встановлена точна причина загибелі літака з 176 людьми на борту, і, залежно від причин катастрофи, буде обговорюватися питання компенсації.

«Питання правди нас хвилюють набагато більше, ніж питання грошей. І це не моя позиція, чи моя примха як керівника делегації, це – вимоги родин загиблих, які хочуть знати, що сталось тоді. Ми за жодних умов не погодимося на гроші в обмін на правду», – заявив Єнін.

За його словами, «розуміння правди зможе об’єктивно визначити рівень компенсацій, на які можуть претендувати родини загиблих, авіакомпанія і держава Україна».

Раніше він повідомляв, що на переговорах іранська сторона підтвердила свою готовність компенсувати збитки, у тому числі й авіакомпанії «МАУ», представники якої були запрошені на переговори з української сторони. Терміни переговорів про компенсацію, за словами українського переговірника, залежать від того, чи це питання дійде до суду, чи закінчиться досудовою домовленістю. Спираючись на міжнародну практику, він говорить, що досудове вирішення триває «мінімально два з чимось роки», а якщо говорити про судові процедури, то «починаючи від п'яти років».

За словами Єніна, Україна очікує від іранської сторони завершення розслідування і публікації його результатів до кінця цього року. В рамках цієї публікації мають стати доступні і дані так званих «чорних скриньок». І якщо українську сторону не будуть задовольняти якісь аспекти технічного розслідування, вона буде мати можливість висловити свої зауваження.

Як сказав Євген Єнін, якщо іранська сторона говорить про «людську помилку» як про причину катастрофи, то важливо встановити, чи йдеться про «системні прорахунки в організації безпеки польотів».

Технічне розслідування катастрофи, за словами Єніна, є важливим не лише для України, але і для всієї міжнародної спільноти. Бо, наприклад, після загибелі малайзійського літака рейсу MH17, збитого над Донбасом російською ракетою у 2014 році, українська сторона напрацювала рекомендації, які стали обов’язковими для всіх членів IKAO.

Переговори з іранською делегацією щодо компенсацій за збиття Іраном літака авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 завершилися в Києві в ніч на 31 липня.

Іран на переговорах погодився виплатити компенсацію за літак, сказав за підсумками зустрічі речник МЗС Ірану Аббас Мусаві – його слова наводить державне інформагентство IRNA. Але, додав дипломат, цей процес займає багато часу і має різні технічні і юридичні аспекти.

«Багато пасажирів цього літака були нашими співвітчизниками, але на борту перебували і громадяни України. Переговори з цього питання тривають. Іран взяв на себе відповідальність за цю ненавмисну дію, і ми намагаємося виконати зобов’язання», – сказав Мусаві.

Літак Boeing 737-800NG із реєстраційним номером UR-PSR авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерану до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).

Лише вранці 11 січня в Ірані після кількох днів заперечень офіційно визнали свою вину за збиття українського літака з зенітно-ракетного комплексу своєї протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе відповідальність.

Пізніше стало відомо, що Іран надіслав Україні проєкт меморандуму про взаєморозуміння, згідно з яким Київ і родини загиблих мають погодитися списати причину катастрофи на «людську помилку» і відмовитися від права позиватися до призвідників збиття літака в судах. Україна відкинула таку пропозицію.