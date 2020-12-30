Іран заявляє про схвалення виплат по 150 тисяч доларів родинам загиблих у катастрофі літака МАУ

Іран заявляє, що виділить по 150 тисяч доларів сім’ям кожного з 176 жертв катастрофи українського пасажирського літака в іранському повітряному просторі майже рік тому.

У заяві уряду Ірану від 30 грудня йдеться, що він схвалив виплату 150 тисяч доларів США або еквівалентну суму в євро в «найкоротші терміни» сім’ям жертв.

Також раніше сьогодні іранське державне агентство IRNA повідомило, що Організація цивільної авіації Ірану (CAO) підготувала проєкт фінального звіту про катастрофу літака «Міжнародних авіаліній України». Доповідь буде надана країнам, які беруть участь у розслідуванні. Вони матимуть два місяці, щоб передати CAO свої зауваження.

28 грудня в Міністерстві закордонних справ Ірану заявили, що представили свій технічний звіт для України та інших сторін за результатами розслідування причин катастрофи літака, втім у МЗС заявили, що не отримували звіту. Цей звіт від іранської сторони українські дипломати називали фінальним документом, на якому базуватиметься як кримінальне розслідування катастрофи, так і визначення сум компенсацій для рідних жертв.

Літак Boeing 737-800NG із реєстраційним номером UR-PSR авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерану до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).

Лише вранці 11 січня в Ірані після кількох днів заперечень офіційно визнали свою вину за збиття українського літака з зенітно-ракетного комплексу своєї протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе відповідальність. Пізніше стало відомо, що Іран надіслав Україні проєкт меморандуму про взаєморозуміння, згідно з яким Київ і родини загиблих мають погодитися списати причину катастрофи на «людську помилку» і відмовитися від права позиватися до призвідників збиття літака в судах. Україна відкидає таку пропозицію.