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07 січня 2021, Київ 21:36
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Останній рейс: рік по збиттю українського літака в Ірані – відео

Останній рейс: рік по збиттю українського літака в Ірані – відео
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Останній рейс: рік по збиттю українського літака в Ірані – відео

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Це мав би бути звичайний рейс за маршрутом Тегеран-Київ. Однак життя 176 людей перервалося всього за кілька хвилин після злету. 8 січня Україна разом із усім світом згадує страшну трагедію Боїнга МАУ, в який поцілили ракети ППО Ірану. Протягом року між країнами, громадяни яких загинули у авіатрощі, та Іраном продовжувались надскладні перемовини щодо причин трагедії та компенсації родинам загиблих. Радіо Свобода поспілкувалося з учасниками цих переговорів, тими, хто в перші хвилини був на місці трагедії та родинами загиблих.

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