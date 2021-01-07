Це мав би бути звичайний рейс за маршрутом Тегеран-Київ. Однак життя 176 людей перервалося всього за кілька хвилин після злету. 8 січня Україна разом із усім світом згадує страшну трагедію Боїнга МАУ, в який поцілили ракети ППО Ірану. Протягом року між країнами, громадяни яких загинули у авіатрощі, та Іраном продовжувались надскладні перемовини щодо причин трагедії та компенсації родинам загиблих. Радіо Свобода поспілкувалося з учасниками цих переговорів, тими, хто в перші хвилини був на місці трагедії та родинами загиблих.