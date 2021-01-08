Іран не хоче, щоб США поспішали повертатися до «ядерної угоди» 2015 року

Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї заявив, що країна не хоче, щоб Сполучені Штати Америки поспішали повернутися до міжнародної ядерної угоди.

«Ми не поспішаємо і не наполягаємо на їхньому поверненні», – сказав Хаменеї у телевізійному зверненні.

Він додав: «Якщо вони повернуться до своїх зобов’язань, ми повернемося до своїх».

Угода, підписана 2015 року за часів президентства у США Барака Обами, передбачає різке обмеження Тегераном його ядерної програми, щоб унеможливити створення ядерної зброї. Міжнародна спільнота в обмін скасовує санкції, накладені на Іран через його ядерну програму.

Сполучені Штати Америки вийшли з угоди у 2018 році й заявляли, що Іран порушує домовленості.

Обраний президент США Джо Байден, інавгурація якого запланована на 20 січня, заявив, що готовий повернути США до ядерної угоди, якщо Іран буде її дотримуватися.