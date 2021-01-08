Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
08 січня 2021, Київ 15:46
Новини | Міжнародні

Іран не хоче, щоб США поспішали повертатися до «ядерної угоди» 2015 року

Аятолла Алі Хаменеї: якщо США повернуться до своїх зобов’язань, ми повернемося до своїх»

Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї заявив, що країна не хоче, щоб Сполучені Штати Америки поспішали повернутися до міжнародної ядерної угоди.

«Ми не поспішаємо і не наполягаємо на їхньому поверненні», – сказав Хаменеї у телевізійному зверненні.

Він додав: «Якщо вони повернуться до своїх зобов’язань, ми повернемося до своїх».

Угода, підписана 2015 року за часів президентства у США Барака Обами, передбачає різке обмеження Тегераном його ядерної програми, щоб унеможливити створення ядерної зброї. Міжнародна спільнота в обмін скасовує санкції, накладені на Іран через його ядерну програму.

Сполучені Штати Америки вийшли з угоди у 2018 році й заявляли, що Іран порушує домовленості.

Обраний президент США Джо Байден, інавгурація якого запланована на 20 січня, заявив, що готовий повернути США до ядерної угоди, якщо Іран буде її дотримуватися.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG