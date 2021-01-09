Правозахисники і фахівці критикують Іран за заборону американських і британських вакцин

Міжнародні правозахисні організації і фахівці критикують Іран за заборону імпорту вакцин проти COVID-19 зі США і Великої Британію. За їхніми словами, Тегеран ставить політику вище від інтересів власного народу.

Зокрема, в організації Amnesty International заявили, що ця заборона є елементом «зневаги влади (Ірану – ред.) до прав людини, зокрема до права на життя і здоров’я, яка триває вже десятиліттями».

«Безвідповідально, що верховний керівник Ірану грається з мільйонами життів, ставлячи політику вище від інтересів народу. Іранська влада має припинити безсоромно зневажати свої міжнародні зобов’язання щодо прав людини, свавільно відмовляючи своєму народові в праві на захист від смертоносного вірусу, який убив у цій країні вже понад 55 тисяч людей», – заявила дослідниця у справах Ірану Мансуре Міллз.

Попереднього дня, 8 січня, верховний керівник Ірану аятола Алі Хаменеї оголосив «заказаним» імпорт у країну американських і британських вакцин. Як заявив він на державному телебаченні, вакцини, розроблені у США і Британії, «цілковито не варті довіри».

Він також написав про це у твітері, заявивши: «Не виключено, що вони хочуть заразити інші держави».

Також він додав у твітері, що й французькі вакцини проти COVID-19 «не варті довіри».

Соцмережа Twitter приховала англомовну версію цього допису Хаменеї на підставі того, що в них пропагується небезпечна «теорія змови», яка ставить під загрозу життя людей у всьому світі.

Але аналогічний за змістом допис у перськомовному обліковому записі Хамереї станом на 9 січня лишався доступним.

Всесвітня організація охорони здоров’я відповіла на такі твердження закликом до країн не політизувати розповсюдження вакцин проти COVID-19.

«Настав уже час відкласти політику вбік і домогтися, щоб вакцини дісталися до людей, які їх потребують», – заявив старший радник генерального директора ВООЗ Брюс Ейлворд.

Іранська організація Червоного Півмісяця заявила, що оголошена заборона означає, що 150 тисяч доз американської вакцини Pfizer, що є даром Іранові від американських філантропів, тепер не зможуть потрапити в країну.

Старший дослідник Міжнародного фонду Карнегі Карім Саджадпур звернув увагу, що давній особистий лікар Хаменеї, Аліреза Маранді, отримав освіту у США. Але сам верховний керівник, написав він у твітері, «забороняє своєму населенню скористатися з переваг західної медицини».

«Добробут іранського народу значно потерпів від цієї застарілої ідеології», – додав він.

В Ірані наразі було виявлено понад 1,2 мільйона випадків COVID-19. Число померлих від захворювання, за офіційними даними, перевищило 56 тисяч.

Влада Ірану заявляє, що розробляє власну вакцину проти цього захворювання, яку почали випробовувати на людях наприкінці грудня 2020 року лише в першій із необхідних трьох фаз клінічних випробувань, а вже навесні збираються почати застосовувати її.

Навіть якщо цей графік буде дотриманий, ця робота все одно значно відстає від вакцин британських і американських компаній, які вже пройшли багатомісячні випробування на десятках тисяч людей і отримали схвалення національних і міжнародних регуляторів.

Зокрема, вакцини американських компаній Pfizer і Moderna, а також британської AstraZeneca вже широко застосовуються для мільйонів людей у США, Великій Британії і деінде у світі.