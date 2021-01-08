ЄС подвоїв замовлення на вакцину Pfizer і скуповує половину її обсягу

Європейський союз законтрактував додатково 300 мільйонів доз вакцини проти COVID-19 спільної розробки компаній Pfizer і BioNTech, повідомила президентка Європейської комісії Урзула фон дер Лаєн. Це означатиме, що ЄС скупить половину всього обсягу виробництва цієї вакцини в цьому році.

За словами високопосадовиці, 75 мільйонів із цих додаткових доз надійдуть у першому кварталі, решта до кінця року.

Таким чином, заявила фон дер Лаєн, Євросоюз тепер уже має можливість провакцинувати 380 мільйонів людей, або понад 80 відсотків від усього населення ЄС. Раніше Євросоюз уже замовив 300 мільйонів доз цієї ж вакцини.

Компанія Pfizer, зі свого боку, виклала ситуацію дещо інакше. За її повідомленням, ЄС зможе отримати до кінця року загалом 500 мільйонів доз із можливістю також замовити ще 100 мільйонів. «Ми перебуваємо в процесі переговорів із Європейською комісією про зміни до чинної домовленості про постачання» цієї вакцини, заявила компанія.

Нинішнє рішення Єврокомісії, виконавчого органу ЄС, має на меті послабити її критику за те, що вона замовила недостатньо вакцин, щоб їх вистачило для всіх 27 країн-членів.

Загалом ЄС має контракти приблизно на 2 мільярди доз вакцин шести розробників: Moderna, AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV, Pfizer-BioNTech і CureVac.

Із них на цей час у Євросоюзі схвалені для використання тільки вакцини розробки Moderna і Pfizer-BioNTech. Як повідомило 8 січня Європейське медичне агентство, до кінця місяця можуть також схвалити вакцину AstraZeneca.

Раніше компанія Pfizer домовилася продати США до 600 мільйонів доз, із яких 200 мільйонів уже замовлені. Також у неї вже зарезервували 120 мільйонів доз Японія і 40 мільйонів Велика Британія. Компанія каже, що має здатність виробляти до 1,3 мільярда доз вакцини на своїх виробничих потужностях у всьому світі, але, ймовірно, нове замовлення від ЄС змусить її ще наростити ці обсяги.