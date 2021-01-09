Держсекретар США закликав до відповідальності за збиття літака «МАУ» в Ірані рік тому

Державний секретар США Майк Помпео виступив із заявою про вшанування пам’яті загиблих у збитому в Ірані 2020 року українському літаку і закликом до відповідальності для винних у цьому.

У заяві з приводу роковин трагедії, що були попереднього дня, 8 січня, Помпео заявив, що американський народ вшановує пам’ять пасажирів і екіпажу літака «Міжнародних авіаліній України» рейсу PS752, «невипрадано» збитого Іраном.

«Сполучені Штати приєднуються до урядів України, Канади, Великої Британії, Швеції й Афганістану в ушанування жертв цієї жахливої трагедії і закликом до справедливості», – мовиться в заяві.

Як нагадав Помпео, власне розслідування Ірану встановило, що літак збив двома ракетами «поверхня – повітря» Корпус вартових Ісламської революції. «Але й через рік члени КВІР досі не притягнені до відповідальності за те, що забрали життя 176 невинних пасажирів і членів екіпажу, які були на борту. Натомість у перебігу всього цього затягнутого розслідування режим продовжував захищати тих представників КВІР, які відповідальні за це. Ми чекаємо на той день, коли влада Ірану почне цінувати життя іранців із такою ж завзятістю, як нині покриває злочини своїх посадовців», – заявив держсекретар США.

Він також висловив співчуття всім, хто далі сумує над своїми втратами, і побажав родинам жертв «миру і сили».

Літак Boeing 737-800NG з реєстраційним номером UR-PSR авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерану до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня 2020 року. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни шести країн (Ірану, Канади, України, Швеції, Афганістану, Великої Британії), в тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).

Іран, попри повідомлення західних країн із посиланням на свої розвідки, що літак був збитий із комплексу протиповітряної оборони «Тор» російського виробництва зі складу Корпусу вартових Ісламської революції, кілька днів продовжував твердити, що причиною катастрофи була технічна проблема з літаком. Лише вранці 11 січня в Ірані офіційно визнали свою вину за збиття українського літака, яке назвали помилковим, і взяли на себе відповідальність.