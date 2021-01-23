Twitter заблокував акаунт верховного лідера Ірану

Соцмережа Twitter заблокувала акаунт верховного лідера Ірану Алі Хаменеї. Це сталося через кілька годин після того, як опублікували зображення, яке було розцінене як погроза колишньому президенту США Дональдуу Трампа.

Зображено було схожого на Трампа чоловіка, який грає в гольф. Він опинився в тіні літального апарату, який навис над ним.

Ймовірно, зображення було пов’язане з вбивством іранського генерала Касема Сулеймані, який загинув в результаті удару ВПС США минулого року. Ініціатором цієї спецоперації був сам Трамп.

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Напруженість між Вашингтоном і Багдадом загострилася після того, як в січні в аеропорту Багдада в результаті авіаудару США був вбитий командувач спецпідрозділу «Кудс» Корпусу вартових Ісламської революції Касем Сулеймані та заступник голови іракського шиїтського ополчення Абу Магді аль-Мугандіс. Після інциденту парламент Іраку підтримав резолюцію про виведення міжнародних військ з країни.

Через кілька днів після цієї американської атаки Іран відповів ракетним ударом по іракській авіабазі, де дислокувалися американські війська і їхні іракські союзники. Вони були попереджені про загрозу і зуміли уникнути загибелі і тяжких поранень. У ході іранських ударів, однак, засоби ППО країни помилково збили український літак. Тегеран визнав провину і через рік після катастрофи пообіцяв виплатити сім’ям жертв по 150 тисяч доларів.